بررسی تغییر قانون احزاب در بخش تخلفات و فعالیت اینترنتی در وزارت کشور

حمیدرضا فولادگر در گفتگو با خبرنگار مهر در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر مبنی بر برنامه کمیسیون ماده 10 احزاب برای ساماندهی ده ها حزب مجوز دار اما غیر فعال در کشور گفت: در زمان حاضر اصلاح قانون احزاب در دستور کار این کمیسیون است.

وی با اشاره به اینکه کمیسیون ماده 10 احزاب در تلاش است تا با ساماندهی احزاب نظارت بیشتری بر فعالیت آنان داشته باشد، ادامه داد: در این زمینه اصلاح قانون احزاب در دستور کار قرار گرفته که تاکنون اقدامات مطالعاتی بر روی آن انجام شده است.

نماینده مردم اصفهان در خانه ملت تاکید کرد: با توجه به اینکه قانون احزاب مربوط به سال 1360 است و با توجه به تغییراتی که در طی 30 سال گذشته واقع شده است، به نظر می رسد اصلاح این قانون ضروری باشد.

وی با اشاره به اینکه در اصلاحات قانون احزاب به مواردی همچون، چگونگی فعالیت احزاب و بروز و ظهور آنها در موقعیت های مختلف، مورد نظر قرار می گیرد، افزود: قانون رسیدگی به تخلفات احزاب نیز در این بررسی ها مورد توجه قرار می گیرد، البته قانون فعلی در این زمینه گویا است .

عضو کمیسیون ماده 10 احزاب با بیان اینکه قوانین کلی کشور باید به روز شود تاکید کرد: قوانین مربوط به مطبوعات و رسانه ها با توجه به بحث های روز تغییر کرد و رسانه های دیجیتال نیز در قانون قرار گرفت، بر این اساس قانون احزاب نیز باید دستورات روشنی در رابطه با فعالیت احزاب در فضای سایبر داشته باشد که در اصلاح قانون احزاب به این موارد نیز رسیدگی می شود.

فولادگر در پاسخ به سئوال دیگر مهر درباره بررسی تعطیلی دفتر حزب اعتماد ملی به عنوان یکی از احزاب فعال کشور در سه ماه اخیر توضیح داد: تاکنون تعطیلی دفتر این حزب و بررسی اینکه دلایل قانونی برای تعطیلی دفتر آن چه بوده است در دستور کار کمیسیون ماده 10 احزاب قرار نداشته است، و در صورتی که این حزب در این زمینه درخواستی برای بررسی داشته باشد ممکن است این موضوع نیز در دستور کار کمیسیون قرار گیرد.

این عضو کمیسیون ماده 10 احزاب، با بیان اینکه این کمیسیون در تعطیلی دفتر اعتماد ملی بعد از انتخابات هیچ نقشی نداشته است، اظهارداشت: در زمینه وقایع بعد از انتخابات تنها دو اخطار از سوی این کمیسیون به احزاب مشارکت و مجاهدین انقلاب اسلامی داده شده است.