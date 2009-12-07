سالانه 130 میلیون قطعه بچه ماهی در گرگان رود رهاسازی می شود

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، علی اکبر پاسندی ظهر دوشنبه در جلسه بررسی مشکلات گرگان رود در انجمن علمی بسیج مهندسان شیلات استان افزود: هر ساله ماهیان برای زاد و ولد به این رودخانه مهاجرت می کنند و احیا و بازسازی گرگان رود نقش مهم و حیاتی برای دریای خزر دارد و باید به این رودخانه که نقش استانی، ملی و فرامنطقه ای دارد، توجه ویژه شود.

وی اظهار داشت: این رودخانه جایگاه مهمی در امر احیا و بازسازی ذخایر آبزیان دریا دارد و شیلات استان هم به منظور نهایی شدن طرح مرمت و اصلاح گرگانرود از نظرات کارشناسی محیط زیست، امور آب منطقه‌ای و افراد متفکر و متخصص دعوت می کند.

به گفته پاسندی، مقرر شد کلیه اعضای انجمن علمی بسیج مهندسین شیلات گلستان نظرات کارشناسی خود را متناسب با وظیفه‌مندی و تخصص در این رابطه، به دبیرخانه انجمن برای جمع بندی و نتیجه گیری ارسال کنند.

مدیرکل شیلات گلستان با اشاره به اینکه تهیه یک طرح جامع به منظور مرمت و اصلاح گرگانرود، مستلزم موضوعات، استعدادهای محیطی، سرمایه گذاری و مدیریت جامع بهره ‌بردارن است، تصریح کرد: مباحث علمی و پ‍ژوهشی دستگاه‌های مرتبط و افراد متخصص باید با هماهنگی انجمن علمی بسیج مهندسین شیلات تهیه شود.

وی یادآور شد: برنامه پنجم توسعه شیلات نیز برای نهایی شدن در این انجمن به بحث گذاشته خواهد شد.

پاسندی با تأکید بر اینکه جلسات انجمن علمی بسیج مهندسین شیلات گلستان به صورت ادواری در یکی از سازمان‌های مرتبط برگزار می‌شود، اظهار داشت: با پیشنهاد اعضا، علیجان فخرالدین به عنوان دبیر جلسات از طرف اداره کل شیلات گلستان به مسئول بسیج مهندسین شیلات استان معرفی شده است.