افزایش تصادفات جاده ای در مازندران/سهم 45 درصدی موتورسواران

به گزارش خبرنگار مهر در ساری، موسی رحیمی روز دوشنبه در مراسم آغاز طرح زمستانه امداد و نجات جاده ای استان با اشاره به اینکه تنها در آبانماه تصادفات 12 درصد کاهش داشته است، خاطرنشان کرد: تلاش های صورت گرفته از سوی دستگاه های مختلف و نیروی انتظامی تا کنون تاثیری نداشته است.

وی تصریح کرد: عابرین و موتورسواران با عدم رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی بیشتری آمار تصادفات را به خود اختصاص داده اند.

مدیر کل راه و ترابری مازندران خواستار نهادینه کردن فرهنگ رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی شد و گفت: اقتدار پلیس در جاده های کشور با کمک نیروهای امدادی و دیگر دستگاه های اجرایی نمایان می شود.

وی با بیان اینکه مازندران دارای شرایط خاص اقلیمی بوده و نزدیکی به پایتخت این شرایط را ویژه کرده است، تصریح کرد: بهسازی و تعریض محورهای هراز و فیروزکوه شروع شده است و برخی از قسمت های آن به بهره برداری خواهد رسید.

رحیمی تصریح کرد: 175 دستگاه ماشین آلات سبک و سنگین با 291 پرسنل در 16 راهدارخانه راههای مازندران حضور دارند.

به گفته وی، نیروهای اداره کل راه و ترابری مازندران در 3700 کیلومتر راههای برف گیر و گردنه استان فعالیت می کنند.