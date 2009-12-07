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۱۶ آذر ۱۳۸۸، ۱۴:۲۴

رحیمی خبر داد:

افزایش تصادفات جاده ای در مازندران/سهم 45 درصدی موتورسواران

افزایش تصادفات جاده ای در مازندران/سهم 45 درصدی موتورسواران

ساری - خبرگزاری مهر: مدیر کل راه و ترابری مازندران از افزایش تصادفات جاده ای در سال جاری در این استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر در ساری، موسی رحیمی روز دوشنبه در مراسم آغاز طرح زمستانه امداد و نجات جاده ای استان با اشاره به اینکه تنها در آبانماه تصادفات 12 درصد کاهش داشته است، خاطرنشان کرد: تلاش های صورت گرفته از سوی دستگاه های مختلف و نیروی انتظامی تا کنون تاثیری نداشته است.

وی تصریح کرد: عابرین و موتورسواران با عدم رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی بیشتری آمار تصادفات را به خود اختصاص داده اند.

مدیر کل راه و ترابری مازندران خواستار نهادینه کردن فرهنگ رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی شد و گفت: اقتدار پلیس در جاده های کشور با کمک نیروهای امدادی و دیگر دستگاه های اجرایی نمایان می شود.

وی با بیان اینکه مازندران دارای شرایط خاص اقلیمی بوده و نزدیکی به پایتخت این شرایط را ویژه کرده است، تصریح کرد: بهسازی و تعریض محورهای هراز و فیروزکوه شروع شده است و برخی از قسمت های آن به بهره برداری خواهد رسید.

رحیمی تصریح کرد: 175 دستگاه ماشین آلات سبک و سنگین با 291 پرسنل در 16 راهدارخانه راههای مازندران حضور دارند.

به گفته وی، نیروهای اداره کل راه و ترابری مازندران در 3700 کیلومتر راههای برف گیر و گردنه استان فعالیت می کنند.

کد مطلب 995770

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