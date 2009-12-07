دانشجویان جدید و فارغ التحصیل بنیاد کودک تقدیر شدند

به گزارش خبرنگار مهر، در این مراسم که در تالار قصرشیرین تهران برگزار شد تعداد 80 نفر از افراد تحت حمایت این بنیاد و همچنین تعداد زیادی از افرادی که کفالت این دانش آموزان و دانشجویان را بر عهده دارند حضور داشتند.

از جمله مهمانان ویژه این مراسم هنرمندان صاحب نامی چون اصغر فرهادی کارگردان مطرح و سازنده فیلم درباره الی و همچنین بازیگرانی همچون رضا کیانیان و هانیه توسلی بودند که حضور آنها موجب خوشحالی دانشجویان و بقیه مهمانان حاضر در جلسه شد.

بنیاد کودک بیش از 14 سال است که حمایت مالی و معنوی از دانش آموزان مستعد و نیازمند ایرانی و مبارزه اصولی با فقر و ناتوانی را سرلوحه کار خود قرار داده است. این بنیاد هم اینک با 14 شعبه فعال در ایران و چهار نمایندگی در امریکا، آلمان، سوئیس و امارات متحده عربی بیش از سه هزار و پانصد دانش آموز مستعد و خانواده های نیازمند آنان را در مقاطع مختلف تحصیلی از ابتدایی تا دانشگاه تحت پوشش کمکهای مستمر خویش قرار داده است.

بیش از 90 درصد از افرادی که کفالت دانش آموزان تحت پوشش بنیاد کودک را بر عهده دارند در کشور آمریکا زندگی می کنند و بقیه نیز ساکن کشورهای سوئیس، آلمان و امارات متحده عربی هستند. هم اکنون نزدیک به 10 هزار نفر در طرح تامین هزینه های تحصیلی دانش آموزان تحت پوشش این بنیاد به عنوان کفیل همکاری می کنند که 8 هزار نفر از انها ساکن خارج از کشور و بقیه نیز در داخل کشور ساکن هستند.

بنیاد کودک در زمینه کمک به دانش آموزان نیازمند مورد تائید سازمان ملل و مقام مشورتی ویژه از کمیسیون اجتماعی و اقتصادی (آیسسکو) است وهمچنین گواهی استاندارد جهانی موسسات غیردولتی از موسسه بین المللی SGS سوئیس را نیز دریافت کرده است.