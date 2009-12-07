دانشگاه آزاد مشهد به تجهیزات پژوهشی جدید تجهیز شد

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، عبدالحمید حلمی ظهر دوشنبه در مراسم تقدیر از کارکنان برتر دانشگاه آزاد اسلامی افزود: باید مشکلات کشورمان را به دانشگاه ببریم و از دانشجویان و اساتید یافتن راه حل مناسب آنرا بخواهیم.

رئیس منطقه 9 دانشگاه آزاد اسلامی گفت: بنا به تصمیمی که سال گذشته در دانشگاه آزاد واحد مشهد گرفته شد تصمیم داریم در10 سال آینده جزو یکی از دانشگاه های معتبر علمی جهان شویم.

وی تصریح کرد: باید بیش از این چیزی که هم اکنون وجود دارد به دانشگاه بها دهیم و در مسائل مختلف اقتصادی کارها را به دست آنها بسپاریم و پاسخ معماهایمان را از دانشجویان بپرسیم.

حلمی دانشگاه را محل تولید اندیشه دانست و اظهارداشت: دانشجویان رشته های علوم انسانی ما باید ایده و نظریه هایی که جهان را تغییر دهند و انقلابی در دنیا به راه اندازند، تولید کنند.

حلمی با اشاره به 27 سال فعالیت دانشگاه آزاد واحد مشهد خاطرنشان کرد: دانشگاه آزاد واحد مشهد با 2600 نفر پرسنل و 26 هزار دانشجو در 124 رشته در مقاطع کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری مشغول به فعالیت است.

وی خاطرنشان کرد: در سالهای اخیر دانشگاه به تجهیزات پژوهشی جدیدی از جمله نانو، جوش هسته ای و مهندسی پزشکی مجهز شده و در رشته های پزشکی مرکز پژوهشی زکریای رازی افتتاح شده است.

رئیس منطقه 9 دانشگاه آزاد اسلامی افزود: این دانشگاه 700 مقاله علمی در مقالات داخلی و خارجی و 500 مقاله در کنفرانسهای ملی و بین المللی ارائه داده است و 70 کتاب را نیز ترجمه و تالیف کرده است.

حلمی تصریح کرد: دفتر فناوری اطلاعات واحد مشهد نیز بسیار فعال بوده و هم اکنون 70 درصد کارهای دانشگاه را به صورت کامپیوتری و الکترونیکی انجام می دهد.