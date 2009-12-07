به گزارش خبرگزاری مهر، سردار رضا حیاتی دبیر همایش امنیت نرم در جمهوری اسلامی، در تشریح اهداف برگزاری همایش گفت: حفاظت اطلاعات سپاه ، کالبدشکافی امنیت نرم و چشم انداز آن در دهه چهارم انقلاب اسلامی را مهمترین هدف همایش سراسری امنیت نرم در جمهوری اسلامی ایران می داند.

حیاتی در حاشیه همایش سراسری امنیت نرم در جمهوری اسلامی ایران عنوان کرد: از ابتدای انقلاب دشمنان با دسیسه ها و توطئه های گوناگون و تهدیدات سخت، نیمه سخت و تهدیدات نرم به دنبال براندازی نظام اسلامی ایران بودند و از سال 67 به فرموده مقام معظم رهبری شبیخون فرهنگی، تهاجم فرهنگی، ناتوی فرهنگی و در حال حاضر جنگ نرم در دستور کار استکبار جهانی قرار گرفته است، بر این اساس جامعه اطلاعاتی کشور با فرهنگ سازی و تلاش همگانی بایستی در صدد ایجاد و ارتقای امنیت نرم در کشور است.

وی مفهوم شناسی امنیت و آشنایی با رهیافت های نظری، آسیب ها و تهدیدها، کانون، ابعاد، مراجع، ساز و کارهای تامین و آینده پژوهی در امنیت نرم را محورهای اصلی همایش برشمرد و گفت: اگر ولایت مداری، عدالتخواهی و دین مداری را به عنوان مؤلفه های اساسی در جامعه اسلامی تبیین کرده و به صورت کاربردی و علمی در پژوهشکده ها و دانشکده های اطلاعاتی ارائه کنیم، به بسته های مناسبی برای مقابله با جنگ نرم دست یافته ایم.

سردار حیاتی تصریح کرد: با روحیه شهادت طلبی، ایثارگری، احترام به خانواده و تقویت روحیه معنوی در باورهای جوانان کشور مقابله با جنگ نرم امکان پذیر خواهد بود.

دبیر همایش امنیت نرم خاطرنشان کرد: امنیت نرم دارای کارکرد نظامی نیست و نیروهای سیاسی و سازمانهای ارزش محور در تامین آن نقش اساسی دارند و اگر این سازمانها وظایفشان را به نحو احسن انجام دهند، کشور در برابر جنگ نرم واکسینه می شود.

سردار حیاتی با اشاره به گفته هانتیگتون نظریه پرداز مشهور غربی که می گوید اگر فرهنگ نسل اول و دوم هر انقلابی به نسل سوم و چهارم آن انقلاب منتقل نشود ، آن انقلاب دیگر وجود نداشته و از بین می رود عنوان کرد: جنگ نرم یعنی تغییر فکر، الگو، رفتار و استحاله فرهنگی و دشمنان با تهدید نرم به دنبال استحاله فرهنگی جوانان و خانواده های ما هستند.

وی ویژگی دیگر امنیت نرم را عدم استفاده از نیروهای نظامی و انتظامی ذکر کرد و گفت: در امنیت نرم بیشتر نیروهای مردمی متشکل در باورهای ملی و دینی صاحب قدرت هستند.

دبیر همایش امنیت نرم ادامه داد: امنیت نرم به روابط محکم مردم و دولت توجه دارد درحالی که جنگ نرم بین مردم و دولت فاصله می اندازد و سعی می کند بین نخبگان و مردم اختلاف ایجاد کند.

فرمانده دانشـکده امام هـادی (ع) چهارمین ویژگی امنیت نرم را تاثیر بر ادراک افکار عمومی و هدایت آنان و تولید ارزش ها و باورها دانست وگفت: در امنیت نرم تاثیر بر محیط جغرافیایی مدنظر نیست.

وی تصریح کرد:امنیت نرم انعطاف پذیر بوده و باتوجه به شرایط و سطح گستردگی تهدید، بازیگران صحنه نسخه مناسب را ارائه می دهند. سردار حیاتی امنیت را یک مقوله نسبی دانست و با اشاره به اینکه امنیت نرم ناظر بر تولید جامع سیاسی مردم محور است افزود: در هیچ جایی نمی توانیم بگوییم امنیت مطلق داریم. امنیت یک موضوع فراگیر اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و نظامی است که همه عوامل آن باید توسعه متوازن داشته باشند.

وی تاکید کرد: در امنیت نرم روحیه، انگیزه، کارآیی، دین مداری، عدالتخواهی، استقامت دربرابر دشمن مؤلفه های مهمی هستند که باید برای مقابله با جنگ نرم تقویت شود.

فرمانده دانشکده امام هادی (ع) در پایان نخبگان سیاسی، فرهنگی و دینی را افراد تاثیرگذار در مقابله با جنگ نرم خواند و گفت:در همایش سراسری امنیت نرم در جمهوری اسلامی ایران 107 مقاله در حوزه های چیستی، چرایی و چگونگی امنیت نرم ارائه شده است که جامعه اطلاعاتی کشور از آن بهره مند می شوند.

همچنین جانشین سازمان حفاظت اطلاعات سپاه نیز با اشاره به تغییر ماهیت تهدیدات علیه نظام وتبدیل تهدید سخت به تهدید نرم گفت: دانشکده امام هادی (ع) با هدف ترسیم بررسی مفهوم تهدید نرم و تعیین راه کارهای استفاده از قدرت جمهوری اسلامی ایران و همچنین تبیین ادبیات تازه در رابطه با امنیت و تهدید نرم بر اساس مصوبه کمیسیون اموزش و پژوهش شورای هماهنگی جامعه اطلاعاتی کشور، این همایش را برنامه ریزی و برگزار کرد.

سردارعبدالله زاده افزود: پس از دستور مقام معظم رهبری در دیدار بسیجیان که فرمودند: "امروز اولویت اصلی مقابله با تهدیدات نرم است و همه باید به این مسئله اصلی بپردازند"، خوشبختانه با فاصله اندک این همایش برای استحکام ایران اسلامی و مقابله با دشمن خونخوار و استکبار جهانی برگزار شد.

وی اظهار امیدواری کرد برگزاری این همایش سرآغاز خوبی برای اقدامات مناسب در جهت ارتقای امنیت با تکیه بر اصول، مبانی، فرهنگ و هویت اسلامی ایران باشد.

همچنین این گزارش می افزاید دبیر شورای هماهنگی جامعه اطلاعاتی کشور نیز در حاشیه این همایش اظهار داشت: تهدید نرم یک سیاهی است که امنیت نرم مانند یک خورشید آن را تحت الشعاع قرار داده و از بین می برد.

مجتبی قانعی تصریح کرد: جامعه اطلاعاتی کشور با رویکردی جدید، محکم و پرقدرت اقدام به اجرای برنامه های مختلفی در قالب مصوبات شورای هماهنگی اطلاعات کشور کرده که همایش امنیت نرم به عنوان مصوبه کمیسیون پژوهش و آموزش در این راستا برنامه ریزی و اجرا شد.

وی ادامه داد: امنیت نرم موضوع جدیدی است که برای مقابله با تهدیدات نرم دشمنان انقلاب اسلامی و ملت سرافراز ایران مد نظر قرار گرفته و سخنرانان این همایش تلاش کردند با تبیین راهکارها و تاکتیک های جدید در حوزه امنیت نرم، تهدیدات نرم دشمنان را به انزوا ببرند.

دبیر شورای هماهنگی جامعه اطلاعاتی کشور در پایان تصریح کرد: اگر مسئولان نظام در حوزه های ایجاد امنیت نرم و ایجاد بستر مناسب فرهنگی تلاش بیشتری داشته باشند تهدید نرم خنثی شده و خیال خام دشمنان انقلاب و اسلام به یأس تبدیل خواهد شد.

این همایش با حضور جمعی از فرماندهان، مسئولین و کارشناسان ارشد دستگاههای امنیتی و اطلاعاتی کشور برگزار شد.