متوسط بارندگی در بوشهر 19.7 میلیمتر بوده است

شاهپور رجایی در گفتگو با خبرنگار مهر در بوشهر افزود: میزان بارندگی در استان بوشهر نسب به مدت مشابه سال قبل حدود 28 میلیمتر افزایش نشان می هد.
وی اظهار داشت: در سال 87، 39.1 میلیمتر بارندگی در استان بوشهر داشته ایم در حالیکه این میزان تا پایان امروز 67.1 میلیمتر باران بوده است.
مدیرعامل شرکت آب منطقه ای بوشهر با بیان اینکه متوسط بارندگی استان طی 24 ساعت گذشته حدود 12 میلیمتر گزارش شده است، گفت: طی 24 ساعت گذشته چهار روستای شهرستان گناوه با بارشی در حدود 54 میلیمتر بیشترین میزان بارندگی استان را به خود اختصاص داده است.
رجایی افزود: بر اساس گزارش مدیریت مطالعات پایه منابع آب شرکت آب منطقه ای بوشهر در همین مدت روستای شنبه از توابع شهرستان دشتی با بارشی در حدود یک میلیمتر دارای کمترین میزان بارندگی در استان بوده است.
نظر شما