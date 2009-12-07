دانشجو حلقه مهم انقلاب است/ دانشجویان از جریانهای انحرافی دوری کنند

حجت الاسلام مهدی عرب پور در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان در خصوص روز دانشجو اظهار داشت: 16 آذر به دلیل روحیه استکبار ستیزی دانشجویان شکل گرفته است و این قشر باید در این مسیر همیشه پیشتاز جامعه باشند.

وی گفت: امروز دانشجویان باید با درک صحیح از شرایط روز دنیا و کشور و شناخت فتنه های دشمنان اجازه ندهند دشمن از این قشر با ارزش که امید آینده کشور هستند، سوء استفاده کنند.

عرب پور افزود: در نظام اسلامی ایران مسئولان آماده پذیرش نظرات و نقدهای دانشجویان هستند و با وجود این فضای باز سیاسی، چرا باید شاهد بعضی از حرکتهای منحرف باشیم که در نهایت قطعا به ساحت دانشجو ضربه می زند.

مدیرکل سازمان تبلیغات اسلامی استان کرمان گفت: روز 16 آذر برای دانشجویان به عنوان بهترین فرصت برای بیان خواستهای صنفی و اجتماعی مطابق با واقعیتها و در جهت منطق و درک صحیح است.

حجت الاسلام عرب پور بیان داشت: باید هوشیار بود زیرا دشمنی که از مردم ایران سیلی محکمی خورده است سعی دارد با ایجاد جریانهای انحرافی از این روز استفاده ابزاری کند و بی شک حساب دانشجویان از جمعی فرصت طلب که برای رسیدن به خواستهای خود در صفوف فشرده ملت رخنه می کنند جدا است و ملت بخوبی در این خصوص قضاوت خواهند کرد.

وی افزود: در صورت هوشیاری قشر دانشجو دشمن از بهره برداری از مناسبتهای مختلف مایوس خواهد شد و حضور دانشجویان در صحنه پایه های انقلاب را قوی خواهد کرد.

عرب پور افزود: دانشجویان همیشه در صحنه های انقلاب حضور دارند و یکی از ارکان موفقیتهای کشور محسوب می شوند و همگام با رهبران دینی و روحانیت علیه ظلم و ستم در رژیم طاغوت مبارزه کرده است که می توان به روز 16 آذر و اعتراض دانشجویان به حضور رئیس جمهور آمریکا در ایران و همچنین تسخیر لانه جاسوسی در روز 13 آبان اشاره کرد.

امام جمعه موقت کرمان ادامه داد: بسیاری از فرماندهان دفاع مقدس نیز دانشجویانی بودند که با آغاز جنگ وارد جبهه ها شدند و سند این مهم تقدیم صدها شهید از قشر دانشجو به کشور است.