۱۶ آذر ۱۳۸۸، ۱۳:۲۶

در گفتگو با مهر عنوان شد:

دانشجو حلقه مهم انقلاب است/ دانشجویان از جریانهای انحرافی دوری کنند

کرمان - خبرگزاری مهر: مدیرکل سازمان تبلیغات اسلامی استان کرمان با تاکید بر لزوم هوشیاری ملت در مقابل جریانهای منحرف گفت: دانشجویان باید در کنار مطالبات صنفی خود با درک صحیح وقایع اخیر کشور از جریانهای انحرافی دوری کنند.

حجت الاسلام مهدی عرب پور در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان در خصوص روز دانشجو اظهار داشت: 16 آذر به دلیل روحیه استکبار ستیزی دانشجویان شکل گرفته است و این قشر باید در این مسیر همیشه پیشتاز جامعه باشند.

وی گفت: امروز دانشجویان باید با درک صحیح از شرایط روز دنیا و کشور و شناخت فتنه های دشمنان اجازه ندهند دشمن از این قشر با ارزش که امید آینده کشور هستند، سوء استفاده کنند.

عرب پور افزود: در نظام اسلامی ایران مسئولان آماده پذیرش نظرات و نقدهای دانشجویان هستند و با وجود این فضای باز سیاسی، چرا باید شاهد بعضی از حرکتهای منحرف باشیم که در نهایت قطعا به ساحت دانشجو ضربه می زند.

مدیرکل سازمان تبلیغات اسلامی استان کرمان گفت: روز 16 آذر برای دانشجویان به عنوان بهترین فرصت برای بیان خواستهای صنفی و اجتماعی مطابق با واقعیتها و در جهت منطق و درک صحیح است.

حجت الاسلام عرب پور بیان داشت: باید هوشیار بود زیرا دشمنی که از مردم ایران سیلی محکمی خورده است سعی دارد با ایجاد جریانهای انحرافی از این روز استفاده ابزاری کند و بی شک حساب دانشجویان از جمعی فرصت طلب که برای رسیدن به خواستهای خود در صفوف فشرده ملت رخنه می کنند جدا است و ملت بخوبی در این خصوص قضاوت خواهند کرد.

وی افزود: در صورت هوشیاری قشر دانشجو دشمن از بهره برداری از مناسبتهای مختلف مایوس خواهد شد و حضور دانشجویان در صحنه پایه های انقلاب را قوی خواهد کرد.

عرب پور افزود: دانشجویان همیشه در صحنه های انقلاب حضور دارند و یکی از ارکان موفقیتهای کشور محسوب می شوند و همگام با رهبران دینی و روحانیت علیه ظلم و ستم در رژیم طاغوت مبارزه کرده است که می توان به روز 16 آذر و اعتراض دانشجویان به حضور رئیس جمهور آمریکا در ایران و همچنین تسخیر لانه جاسوسی در روز 13 آبان اشاره کرد.

امام جمعه موقت کرمان ادامه داد: بسیاری از فرماندهان دفاع مقدس نیز دانشجویانی بودند که با آغاز جنگ وارد جبهه ها شدند و سند این مهم تقدیم صدها شهید از قشر دانشجو به کشور است.

