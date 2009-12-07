دلیل وجود عدد جادویی هفت در مغز کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، آزمایشهای بیشمار روانشناسانه نشان می دهد که به صورت میانگین، طولانی ترین توالی که فرد قادر به یادآوردن آن خواهد بود، توالی متشکل از هفت گزینه است این محدودیت که روانشناسان آن را "عدد جادویی هفت" می خوانند ظرفیت عادی مغز یا حافظه فعال مغز است.

اکنون دانشمندان با ارائه الگویی از فعالیتهای مغزی روشی را برای توضیح دلیل وجود این عدد جادویی ذهنی ارائه کرده اند در صورتی که حافظه طولانی مدت را کتابخانه ای بزرگ از کتابهای چاپی بزرگ در نظر بگیریم، حافظه فعال تخته سیاهی است که اطلاعات با سرعتی بالا بر روی آن نوشته شده و پاک می شوند این تخته سیاه که پیوستگی یک فکر با فکر دیگر را نیز حفظ می کند، محل محاسبات سریع و آشفته نیز خواهد بود و می تواند کلمات گفته شده که شماره تلفن را اعلام کرده اند، به اعداد تبدیل کرده تا مورد استفاده قرار گیرند.

آزمایش میزان گنجایش این تخته سیاه بسیار ساده است، با نگاه کردن به لیستی 10 گزینه ای می توان دریافت که اکثر افراد پس از مدتی قادر به یاد آوردن تنها هفت مورد از آن هستند و هرچه لیست ذهنی طولانی تر شود میزان اشتباه و فراموشی نیز افزایش پیدا می کند.

محققان در دانشگاه کالیفرنیا به منظور درک این فرایند تصویری از چگونگی واکنش نورون ها در زمان یادآوری توالی اطلاعات ارائه کرده اند. زمانی که فرد جمله ای مانند " این بهترین زمان بود، این بدترین زمان بود" را می شنود، خوشه ای از نورون ها پس از هر کلمه روشن می شوند و در زمان واکنش هر یک از خوشه ها، خوشه دیگر به صورت آنی خاموش می شود و از آشفته شدن جملات جلوگیری می کند.

در این مدل برانگیخته شدن هر یک از خوشه ها نقطه ای را به وجود می آورد و مغز از میان این نقاط به یکدیگر مسیری ایجاد می کند؛ هرچه انرژی انگیزشی یکی از خوشه ها بالاتر باشد فعالیت دیگر خوشه ها در توالی سریعتر متوقف شده و مسیر یکپارچه و قدرتمندی را به وجود می آورد.

زمانی که فرد جمله را به یاد می آورد، مغز این مسیر را نقطه به نقطه دنبال می کند تا این توالی را از نو بسازد و با طولانی تر شدن جمله توانایی خوشه های نورونی در متوقف کردن فعالیت دیگر خوشه ها کاهش پیدا کرده و مسیر را تضعیف می کند به یاد آوردن هفت گزینه نیازمند خاموشی خوشه های نرونی 15 بار بیشتر از به یاد آوردن سه گزینه است که این میزان برای به یاد آوردن 10 گزینه و 20 گزینه به ترتیب 50 برابر و صد برابر بیشتر خواهد شد که از نظر بیولوژیکی امری غیر ممکن است.

بر اساس گزارش ام اس ان بی سی، تنها استثنا در مورد فعالیت حافظه فعال مغز بر اساس این الگو در مورد مبتلایان به اوتیسم است که گاهی قادرند بیش از 100 رقم غیر متوالی را با یک بار خواندن به یاد آورند زیرا ظاهرا مغز آنها توانایی ساخت مسیر قدرتمند تری را نسبت به مغزهای عادی دارد.