اخبار کوتاه ورزشی از استان تهران

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، مسابقات انتخابی تیم ملی دو و میدانی با همکاری تربیت بدنی آموزش و پرورش ناحیه 4 در رده های سنی نوجوانان، جوانان و نونهالان به صورت انفرادی در استادیوم شریعتی برگزار شد.

در این دور از مسابقات در رده سنی نونهالان 100 متر مهدیه جعفر بیگلو، 600 مترپریسا وطنی، پرش طول مهدیه جعفر بیگدلو، پرتاب وزنه مریم رازی، در رده سنی نوجوانان 100 متر نگهبان، 400 متر مریم نافع کریمی، 800 متر رویا نگهبان، پرش طول پریشاد قناعت، پرش ارتفاع مریم عزیزی، پرتاب وزنه غزاله سرچشمه، در رده سنی جوانان 100 متر فاطمه دلاویز، 400 متر آزیتا اصلانی، هزار و 500 متر سیما جودت، پرش طول فاطمه دلاویز، پرتاب وزنه و پرش ارتفاع شادی جهانگیر هستند.

افتخارآفرینی تکواندوکاران کرجی در مسابقات آزاد کشوری انتخابی تیم ملی

مسابقات آزاد کشوری انتخابی تیم ملی تکواندو جهت اعزام به مسابقات گوانجو چین در خانه تکواندو برگزار شد.

در این دور از مسابقات عباس شیخی مدال طلا، هادی مستعان مدال طلا و میثم قهرمانلو به مدال نقره دست یافتند و رمضان علی حسینی، داود صالحی و مهدی رضانپور به عنوان داوران اعزامی این تیم را همراهی کردند.

حضور تیم ورزش هنرهای فردی و کشتی پهلوانان کرج در سومین دوره مسابقات پهلوانی غدیر

سومین دوره مسابقات پهلوانی غدیر تیم ورزش هنرهای فردی و کشتی پهلوانان کرج در سالن شهید معتمدی برگزارشد.

در این دور از مسابقات مهدی بابایی در کشتی در وزن 90 + به مقام چهارم دست پیدا کرد و بابک دلفانی در چرخ چمنی در وزن90+ مقام پنجم را کسب کرد.

قاسم کشاورز به عنوان سرپرست ومیثم موحدی به عنوان مربی این تیم راهمراهی کردند و در پایان مسابقات به برندگان حکم قهرمانی اهدا شد.