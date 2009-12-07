90 کیلومتر از نهرهای خرمشهر لایروبی می شود

نادر پوررکنی در گفتگو با خبرنگار مهر در خرمشهر با بیان اینکه طول این نهرها به طول 90 کیلومتر و اعتبار این کار چهار میلیارد و 300 میلیون ریال است، اظهار داشت: برای پیشگیری از وقوع سیل در منطقه به ویژه در اراضی حاشیه کارون لایروبی نهرهای منشعب از این رودخانه به شکل جدی در دستور کار است.



پوررکنی افزود: امسال برای جلوگیری از وقوع سیل و شکسته شدن سد مارد یک کانال انحرافی در ارتفاع شش متر و عرض 40 سانتی متر احداث و کانال دوم به همین میزان و با ظرفیت 150 متر مکعب آب گذر نیز در حال احداث است.



وی افزود: برای پیشگیری از جاری شدن سیل در حاشیه کارون و احداث 10 کیلومتر سیل بند به دو میلیارد و 500 میلیون ریال اعتبار نیاز است.

در خرمشهر 20 هزار هکتار اراضی کشاورزی وجود دارد.