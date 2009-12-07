213 شورای حل اختلاف در استان چهارمحال و بختیاری فعال هستند

مصطفی زیبایی فر در گفتگو با خبرنگار مهر در شهرکرد اظهار داشت: 87 شورای حل اختلاف شهری و 128 شورای حل و اختلاف روستایی در این استان فعال هستند.

وی افزود: در شش ماهه سال جاری 23 هزار و25 پرونده وارده شوراهای حل و اختلاف شده است و پرونده مختومه در این مدت 24 هزار و 464 بوده است.

وی با اشاره به اینکه کل پرونده موجودی شش ماهه سال جاری به شورای حل و اختلاف این استان 9 هزار و 297 پرونده بوده است، بیان داشت: هفت هزار و 858 پرونده مانده در شورا موجود است.

زیبایی فر اذعان داشت: بیشترین پرونده های که در شوراهای حل اختلاف این استان حل شده است پرونده های دعوای مالی بوده است.

وی با اشاره به اینکه در شش ماهه سال جاری 35 درصد پرونده صلح و سازش قابل مصالحه بوده است، تصریح کرد: 60 درصد پرونده های این استان وارد شورا حل و اختلاف می شوند.

وی خاطرنشان کرد: باید کلیه اعضای شورای حل اختلاف در شهرهای استان دارای مقطع لیسانس و اعضای شورا حل و اختلاف روستا باید سواد خواندن و نوشتن داشته باشند.