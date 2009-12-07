ساخت دانشکده کشاورزی شهرستان دهلران در نقطه صفر

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، علی عزتی ظهر دوشنبه در جمع مردم شهرستان دهلران اظهار داشت: چهار سال پیش شورای گسترش آموزش عالی با ایجاد دانشکده کشاورزی در دهلران موافقت اصولی به عمل آورد و صدور موافقت قطعی را منوط به تهیه حداقل پنج هزار متر مربع فضای آموزشی برای احراز شرایط اعلام کردند که این موضوع دو ماه بعد به دانشگاه ایلام ابلاغ شد.

وی ادامه داد: متاسفانه این مصوبه آموزشی دولت در دهلران با گذشت چهار سال از تصویب به فراموشی سپرده شده بود که با پیگیریهای اخیر با دکتر دانشجو وزیر علوم ایشان دستور پیگیری این مصوبه را صادر کرد.

این مسئول با اشاره به اینکه دانشگاه ایلام برای ایجاد دانشکده کشاورزی در دهلران همکاریهای نهایی را به عمل آورد، خاطرنشان کرد: این همکاری باعث می شود شاهد تحقق مصوبه دولت در شهرستان دهلران باشیم.

عزتی عنوان کرد: رئیس جمهور در راستای اجرای مصوبات سفر استانی دولت از جمله احداث کارخانه سیمان آبدانان، تسریع در اجرای پروژه گازرسانی به شهرستانهای دهلران و آبدانان، اجرای مصوبه هیئت وزیران مربوط به بازارچه مرزی موسیان و تسریع در احداث سد سیکان دره شهر به وزرای صنایع و معادن، نفت، بازرگانی و نیرو دستور اقدام و اعلام نتیجه داده است.

وی یادآور شد: با گذشت چهار سال اقدام چشمگیری در راستای اجرای مصوبات کلان دولت در استان مشاهده نشده است.