70 میلیارد ریال برای نوسازی شبکه آب خوزستان اختصاص یافت

محسن پویا در گفتگو با خبرنگار مهر در اهواز افزود: این اعتبارات تا پایان امسال برای اجرای خطوط انتقال، تعویض خطوط فرسوده، افزایش ظرفیت خطوط توزیع، تعویض کنتورهای خراب و جلوگیری از نشت آب از شبکه های فرسوده هزینه می شود.

وی بیان داشت: با اجرای این طرح 150 کیلومتر از خطوط آب خوزستان بازسازی و از هدر رفت آب جلوگیری می شود.

رئیس هیئت مدیره آبفای استان کل خطوط انتقال آب خوزستان را شش هزار و 200 کیلومتر عنوان و خاطرنشان کرد: چهار هزار کیلومتر آن در بلند مدت نیاز به بازسازی دارد.

وی ادامه داد: نوسازی و اصلاح خطوط آبرسانی نقش بسیار تعیین کننده ‌ای در تامین آب شرب بهداشتی و مطلوب هم‌ استانی‌ها خواهد داشت و مطابق استانداردهای جهانی، سالانه باید پنج درصد شبکه های آبرسانی نوسازی شود.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب خوزستان با اشاره به پایان یافتن عمر مفید برخی شبکه‌های آبرسانی در سطح استان بیان داشت: این مسئله موجب شده تا خطوط انتقال آب دچار فرسودگی و پوسیدگی شود که این امر علاوه بر اتلاف فراوان منابع آبی، قطعی جریان آب و افت فشار را برای مردم به ‌وجود آورده است.