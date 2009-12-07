دولت کارهای خیریه را به NGO ها واگذار کند

رضا کیانیان با اعلام این مطلب در گفتگو با خبرنگار مهر در حاشیه جشن تقدیر از 80 دانشجوی جدید و فارغ التحصیل بنیاد کودک که روز یکشنبه برگزار شد، تاکید کرد: در تمام دنیا و در کشورهای توسعه یافته NGO ها و نهادهای مردمی اموری مانند کارهای خیریه را خود بدون دخالت دولتها انجام می دهند.

این بازیگر مطرح سینما افزود: اتفاقأ به تجربه نیز ثابت شده است هرگاه مردم برای انجام کارهایی که به خودشان مربوط است وارد عمل شدند بسیار بهتر و مفیدتر از دولت عمل کرده اند اما متاسفانه در کشور ما دولت نه تنها شرایط را برای کار این نهادها فراهم نمی کند بلکه خودش قصد انجام همه کارهای ایران و دنیا را هم دارد.

کیانیان با تاکید بر لزوم باز کردن شرایط برای کار نهادهای خیریه مردم نهاد مانند بنیاد کودک گفت: دولت باید فضا را برای کار این گروهها باز کند و علاوه بر این از اینکه چنین کارهایی توسط مردم و نهادهای مردمی انجام شود افتخار نیز بکند.

بازیگر فیلم نیش و زنبور که این روزها بر پرده سینما است در ادامه گفتگو با خبرنگار مهر گفت: این مسئله بدیهی است که ملت کارهای مربوط به خودش را بسیار بهتر از دولت انجام می دهد و مفیدتر می تواند اینگونه امور را اداره کند.

کیانیان در ادامه با ابراز خوشحالی از حضور در این جشن و دیدن دانشجویان مستعد تحت حمایت و همچنین افراد کفیل این دانشجویان اظهار داشت: بنیاد کودک یکی از نهادهای خیریه ای است که خیلی خوب از عهده کار خود برآمده و در این راه شرایط را برای تامین هزینه تحصیل بیش از 3500 دانش آموز و دانشجو مهیا کرده است و باید از این کار تقدیر و تشکر کرد.