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۱۶ آذر ۱۳۸۸، ۱۴:۱۶

استقبال کاخ سفید از تصویب قانون انتخابات عراق

استقبال کاخ سفید از تصویب قانون انتخابات عراق

کاخ سفید در بیانیه ای از تصویب قانون انتخابات عراق استقبال کرد و آن را لحظه ای سرنوشت ساز برای دموکراسی عراق توصیف کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، "رابرت گیبس" سخنگوی کاخ سفید در بیانیه ای اعلام کرد: اقدام قانونی عراق مبتنی بر تصویب قانون انتخابات به عراق اجازه خواهد داد انتخابات را در چارچوب قانون اساسی ویژه خود برگزار کند.

وی در ادامه گفت: این یک لحظه سرنوشت ساز برای دموکراسی عراق به شمار می رود و ما به ملت عراق و نمایندگان منتخب آن تبریک می گوییم.

خاطرنشان می شود که پارلمان عراق شب گذشته در نشستی فوق العاده قانون انتخابات را با اجماع نهایی اکثریت پارلمان تصویب کرد که طارق الهاشمی معاون رئیس جمهور عراق توانایی نقض آن را نخواهد داشت.

گمانه زنی ها از برگزاری انتخابات پارلمانی عراق در فوریه 2010 (اردیبهشت ماه) خبر می دهند.

کد مطلب 995797

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