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۱۸ آذر ۱۳۸۸، ۱۷:۵۳

از ابتدای سال جاری؛

70 هزار تن محصول کشاورزی از گمرک آستارا به خارج از کشور صادر شد

70 هزار تن محصول کشاورزی از گمرک آستارا به خارج از کشور صادر شد

رشت - خبرگزاری مهر: مدیر جهاد کشاورزی شهرستان آستارا از صدور بیش از 70 هزار تن محصول کشاورزی از گمرک آستارا به خارج از کشور خبر داد.

حسین عابدی در گفتگو با خبرنگار مهر در رشت افزود: از آغاز امسال تا پایان آبان ماه 72 هزار تن هندوانه، گوجه فرنگی، خیار، انار، کیوی، سیب، پیاز و سیب زمینی به ارزش 61 میلیون دلار از آستارا به مقصد کشورهای جمهوری آذربایجان، گرجستان و روسیه صادر شده است.

وی اظهار داشت: این مقدار صادرات نسبت به مدت مشابه سال گذشته تغییری نداشته است.

مدیر جهاد کشاورزی آستارا همچنین از توزیع ۸۸ تن سبوس گندم و ۱۰ تن کنسانتره یارانه دار بین دامداران این شهرستان در آبان ماه جاری خبر داد و ادامه داد: در این مدت سه هزار و ۴۲۸ کیلوگرم شیر از دامداران این شهرستان جمع آوری و تحویل مراکز فرآوری شده است.
کد مطلب 995801

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