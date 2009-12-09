70 هزار تن محصول کشاورزی از گمرک آستارا به خارج از کشور صادر شد

حسین عابدی در گفتگو با خبرنگار مهر در رشت افزود: از آغاز امسال تا پایان آبان ماه 72 هزار تن هندوانه، گوجه فرنگی، خیار، انار، کیوی، سیب، پیاز و سیب زمینی به ارزش 61 میلیون دلار از آستارا به مقصد کشورهای جمهوری آذربایجان، گرجستان و روسیه صادر شده است.

وی اظهار داشت: این مقدار صادرات نسبت به مدت مشابه سال گذشته تغییری نداشته است.

مدیر جهاد کشاورزی آستارا همچنین از توزیع ۸۸ تن سبوس گندم و ۱۰ تن کنسانتره یارانه دار بین دامداران این شهرستان در آبان ماه جاری خبر داد و ادامه داد: در این مدت سه هزار و ۴۲۸ کیلوگرم شیر از دامداران این شهرستان جمع آوری و تحویل مراکز فرآوری شده است.