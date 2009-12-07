معیارهای انتخاب برگزیدگان در جشنواره فن آفرینی شیخ بهایی اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، قاسم مصلحی گفت: در بخش طراحان کسب و کار این جشنواره، تشریح و توجیه فناوری که شامل بیان فرآیند دستیابی به فناوری، زمینه های کاربرد آن، وضعیت کنونی فناوری و مقایسه با فناوری رقبا، ریسک ها و راه های مقابله با آن است، بیشترین امتیاز را به خود اختصاص داده اند.

وی ادامه داد: پس از آن، توجیه مالی و پیش بینی درآمدها، بررسی بازار، ارزیابی ریسک کسب و کار، برنامه های اجرایی و امکانات و فناوری های مورد نیاز برای اجرای طرح ارسال شده اولویتهای بعدی برای ارائه امتیاز به طرح ها به شمار می آیند.

رئیس ششمین جشنواره ملی فن آفرینی شیخ بهایی اظهار داشت: شرکت کنندگان در این بخش، لازم است با در نظر گرفتن معیارهای تعیین شده، ایده و یا طرح ارایه شده خود را بر روی توسعه یک محصول و یا خدمت مبتکرانه متمرکز کنند.

وی در خصوص چگونگی داوری طرح های ارسالی نیز گفت: طرح های ارسالی به بخش طراحان کسب و کار ششمین جشنواره ملی فن آفرینی شیخ بهایی در سه مرحله داوری می شوند مرحله اول داوری به بررسی کلی طرح ها از نظر رعایت اصول و ساختار نگارش طرح کسب و کار و سطح فناوری طرح اختصاص دارد.

مصلحی افزود: در مرحله دوم به بررسی طرح ها از نظر محتوا و عملیاتی بودن فناوری به کارگرفته شده، پرداخته می شودو داوری مرحله نهایی نیز در ایام جشنواره انجام می شود که شرکت کنندگان باید به صورت حضوری به ارائه و تشریح طرح خود بپردازند.

ششمین جشنواره ملی فن آفرینی شیخ بهایی با هدف ترویج و توسعه فرهنگ فن آفرینی، خلاقیت و نوآوری و ایجاد فضای تعامل و همکاری در میان فعالان عرصه های مختلف فن آفرینی توسط شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان در اردیبهشت ماه 1389 برگزار می شود.