16 آذر به عنوان نماد استکبارستیزی در تاریخ ایران باید جاودانه بماند

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، فتح الله نوری بعد از ظهر دوشنبه در جمع دانشجویان عضو هلال احمر گلستان در گرگان افزود: این روز یکی از روزهای به یاد ماندنی تاریخ بوده و نماد استقلال و حفظ تمامیت این کشور است.

وی اظهار داشت: دانشجویان و جوانان ایرانی در 16 آذر درسی فراموش نشدنی به آمریکا داده اند و این حادثه بزرگ را رقم زده اند.

وی با گرامیداشت عید غیر بیان داشت: امامت و غدیر به عنوان رمز وحدت باید مدنظر قرار گیرد و غدیر حادثه تاریخی نیست و در آن پیامها و نکته های فراوانی است.

نوری با بیان اینکه بررسی محققان نشان می دهد که نگاه به خوشبختی و ایجاد آرامش روحی و روانی در سایه خدمت به دیگران است بر لزوم تقویت و مشارکت در کارهای داوطلبانه و خیرخواهانه تاکید کرد.

معاون سیاسی امنیتی استاندار گلستان بیان داشت: امروز دنیا در زمینه پژوهش و تحقیق به یک تفکر عقلانی رسیده که فرد نیازهای متقابل خود را در جامعه تامین می کند و راهی غیر از طی این مسیر ندارد.

وی تاکید کرد: مشارکت در کارهای خیرخواهانه و بشردوستانه و کمک به همنوع امری پسندیده بوده و باید در این راستا برنامه ریزی و فرهنگ سازی شود.

وی خاطرنشان کرد: باید در راستای چهار ماموریت نگاه خدمات فنی و مهندسی، اجرایی و اداری، فکر و مشارکت همکاری و مشارکت داشته باشیم و برای بسیج مردم در این حوزه ها تلاش شود.