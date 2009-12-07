داورزنی کاندیدای ریاست کمیته مرکز توسعه FIVB شد

به گزارش خبرنگار مهر، انتخابات فدراسیون جهانی والیبال (FIVB) سال 2011 و پیش از برگزاری بازی‎های المپیک لندن برگزار خواهد شد.

قرار است رئیس فدراسیون والیبال کشورمان در این انتخابات به عنوان نامزد ریاست کمیته مرکز توسعه شرکت کند.