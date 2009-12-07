داورزنی کاندیدای ریاست کمیته مرکز توسعه FIVB شد

به گزارش خبرنگار مهر، انتخابات فدراسیون جهانی والیبال (FIVB) سال 2011 و پیش از برگزاری بازیهای المپیک لندن برگزار خواهد شد.
قرار است رئیس فدراسیون والیبال کشورمان در این انتخابات به عنوان نامزد ریاست کمیته مرکز توسعه شرکت کند.
رئیس فدراسیون والیبال برای حضور در انتخابات دوره آتی فدراسیون جهانی این رشته و بر عهده گرفتن ریاست کمیته مرکز توسعه FIVB اعلام آمادگی کرد.
به گزارش خبرنگار مهر، انتخابات فدراسیون جهانی والیبال (FIVB) سال 2011 و پیش از برگزاری بازیهای المپیک لندن برگزار خواهد شد.
قرار است رئیس فدراسیون والیبال کشورمان در این انتخابات به عنوان نامزد ریاست کمیته مرکز توسعه شرکت کند.
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