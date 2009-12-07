ستاد انتخابات استان کرمانشاه رتبه پنجم کشوری را کسب کرد

به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، مجتبی فرازمند ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در آخرین بررسی ها و ارزیابی های صورت گرفته توسط وزارت کشور، استان کرمانشاه جزو پنج استان برتر کشور در برگزاری انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری ایران معرفی شد.

وی افزود: فرایند برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در استان کرمانشاه از ماه ها قبل از برگزاری انتخابات شکل گرفت و کمیته های مختلف ستاد انتخابات با کار منسجم و هماهنگ در راستای گسترش مشارکت و حضور حداکثری مردم در انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری فعالیت گسترده خود را آغاز کردند.

مدیرکل سیاسی و انتخابات استانداری کرمانشاه ادامه داد: استان کرمانشاه با توجه به شرایط و الزامات قانونی مجری برگزاری سه انتخابات در روز 22 خردادماه بود.

وی تصریح کرد: دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری، انتخابات میاندوره ای مجلس در شهرستان سنقروکلیایی و شورای اسلامی شهر کرمانشاه به صورت همزمان در این روز در استان برگزار شد که حجم فعالیت و کارها را بسیار بیشتر کرد.

فرازمند تأکید کرد: با تمهیدات اندیشیده شده و همراهی خوب همه عوامل اجرایی انتخابات از جمله فرمانداران، بخشداران و مسئولان مختلف استان و شهرستانها و نیز همفکری و تعامل مناسب با هیئتهای نظارت و شورای نگهبان در استان، انتخابات اخیر که باشکوه ترین انتخابات نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران در حیات پربرکت 30 ساله خود بود، در استان کرمانشاه نیز بسیار پرشور، منسجم و هماهنگ برگزار شد.

دبیر ستاد انتخابات استان اظهار داشت: ستاد انتخابات استان کرمانشاه با تدابیر اندیشیده شده خوشبختانه با کمترین مشکل در برگزاری انتخابات و اعلام نتایج مواجه شد و به رغم فشار گسترده و برگزاری سه انتخابات همزمان در استان در سریعترین زمان ممکن نتایج انتخابات اعلام شد و حتی در زمان بازشماری 10 درصد از صندوق ها که کرمانشاه به عنوان یک استان پایه مورد بررسی قرار گرفت، هیچ گونه تخلفی از حوزه های انتخابیه دیده نشد و این موضوع برای استان ما مایه افتخار و سربلندی است.

فرازمند با اشاره به اینکه وزارت کشور پس از برگزاری هر انتخابات به بررسی و ارزیابی عملکرد همه فرمانداری ها و استانداری های سراسر کشور می پردازد، عنوان داشت: وزارت کشور 20 شاخصه و معیار را در ارزیابی های خود در نظر می گیرد که از آن جمله می توان به محورهایی چون عملکرد مسئولان اجرایی در روند اجرای انتخابات، گزارشات مستمر حوزه های انتخابیه، مکاتبات و پیگیری ها، برگزاری جلسات ستاد و اجرای مصوبات آن و...اشاره کرد.

مدیرکل سیاسی و انتخابات استانداری کرمانشاه تصریح کرد: اگر استان کرمانشاه تنها یک انتخابات برگزار می کرد به طور قطع نتیجه این ارزیابی از این هم بالاتر می رفت و رتبه استان از این هم بهتر می شد.

وی خاطرنشان کرد: خوشبختانه برخی از حوزه های انتخابیه مانند فرمانداری کرمانشاه در بین کلیه فرمانداری های سراسر کشور رتبه دوم و فرمانداری کنگاور نیز رتبه چهارم را کسب نمودند که افتخاری برای همه دست اندرکاران و مسئولان انتخابات استان است.

مدیرکل سیاسی و انتخابات استانداری کرمانشاه در ادامه از همه دست اندرکاران انتخابات، هیئتهای اجرایی، نظارت، بازرسی، امنیتی و انتظامی و نیز رسانه ها و مطبوعات و خبرگزاری های استان و همه کسانی که برای اعتلای نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و حضور گسترده و حداکثری پرشور مردم در خلق حماسه 22 خرداد تلاش کردند، تقدیر کرد.