خوزستان با کمبود 20 هزار معلم مواجه است

قدرت الله رشیدی پور در گفتگو با خبرنگار مهر در اهواز از پیشنهاد یک برنامه توسعه فرهنگی، تربیتی توسط این سازمان به رئیس جمهور در سفرش به خوزستان خبر داد و اظهار داشت: این برنامه ها کوتاه مدت و طولانی یک تا چهار ساله هستند و با تصویب و اجرای آنها بخش مهمی از مشکلات مربوط به ارتقای کیفی آموزش و پرورش برطرف می شود.

وی سفر سوم رئیس جمهوری به استان خوزستان را فرصت خوب و ظرفیت مناسبی برای رفع مشکلات حوزه آموزش و پرورش استان دانست و گفت: ما با جمع بندی اطلاعات و نیازمندی های استان در این زمینه تلاش داریم گام موثری برای حل مشکلات آموزش و پرورش برداریم.

رشیدی پور ادامه داد: در این برنامه پیشنهادی 31 محور فعالیت در حوزه تربیتی فرهنگی ارائه شده که برای اجرایی کردن آنها در مجموع سه هزار و 800 میلیارد ریال اعتبار نیاز است و ما این رقم را اعلام کرده ایم.

وی اظهار داشت: در کنار این برنامه پیشنهادی راهکارهایی برای جذب و نگهداشت نیروی انسانی مورد نیاز استان را ارئه دادیم.

رشیدی پور گفت: در حال حاضر سازمان آموزش و پرورش خوزستان حدود 20 هزار نفر کمبود نیرو دارد که از این تعداد چهار هزار نفر شامل آموزش ابتدایی است.

رشیدی پور افزود: علاوه بر این، طبق آمار موجود، میانگین تفاضل خروج (بازنشستگی و نقل وانتقلات) و ورود نیروی جدید آموزش و پرورش خوزستان در هشت سال اخیر چهار هزار نفر بوده و تراز نقل و انتقلات برون استانی نیز منفی 500 ثبت شده است.

وی نیروی انسانی مجرب را رکن توسعه کمی وکیفی آموزش دانست و تأکید کرد: با این اوصاف نمی توان تا هنگامی که این وضع ادامه دارد چشم به رشد از این سازمان داشت.

وی تصریح کرد: سازمان آموزش و پرورش خوزستان در مقطع هنرستان و نیز کانونهای فرهنگی، تربیتی و اردوگاه ها وضعیتی متناسب با جمعیت دانش آموزی استان ندارد و از حیث تجهیزات آزمایشگاهی و کارگاهی نیز با کمبودهای زیادی مواجه هستیم.