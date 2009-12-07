داوطلبان نمونه هلال احمر خراسان جنوبی تجلیل شدند

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، امام جمعه بیرجند ظهر دوشنبه در این همایش از خدمات ارزنده این جمعیت و خیران فعال در این عرصه قدردانی کرد و گفت: ما باید با الهام از فرهنگ انسان‌ ساز غدیر راه سعادت خود را بیابیم و علی (ع) بهترین خیر عالم است که تمام عمرش را در راه خدمت به خلق صرف کرد.

حجت ‌الاسلام علی ‌رضایی بیرجندی با بیان اینکه وجود انسانهای نیازمند وسیله آزمایش مسئولان جامعه است، بیان داشت: انفاق واقعی آن است که بدون منت و خودنمایی صورت گیرد و در این صورت است که فرد خیر به شادی درونی خواهد رسید.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر خراسان جنوبی نیز در این مراسم از عضویت 32 هزار و 975 عضو جوان در این جمعیت خبر داد و افزود: از این تعداد 487 غنچه ‌های هلال، ‌هزار و 569 نفر دانش‌ آموز، چهار هزار و 607 نفر دانشجو، 499 طلاب، سه هزار و 160 روستایی و 10هزار و 997 نفر داوطلب آزاد هستند.

محمد قریب به فعالیتهای این کانونهای جوانان هلال احمر اشاره کرد و ادامه داد: این کانونها علاوه بر کمکهای نقدی که در مقاطع مختلف به نیازمندان داده‌ اند در توزیع سبد غذایی، تامین هزینه ‌های داور و درمان، فیزیوتراپی فعالیتهای دارد.

وی در خصوص کمکهای مادی و معنوی داوطلبان استان اظهار داشت: از ابتدای امسال تاکنون خیرین بالغ بر 110 میلیون تومان در قاین برای خریداری زمین و بیش از سه میلیارد ریال وجوه نقدی به نیازمندان کمک کردند.

وی ادامه داد: برای حمایت از این داوطلبان با همکاری بانک ملت حساب همیاران هلال احمر افتتاح شد که تاکنون 23 نفر در آن ثبت نام کرده‌ اند و می ‌توانند از مزایای تشویقی آن بهره ببرند.