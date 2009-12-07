85 هزار دانش آموز بسیجی سازماندهی شدند

سرهنگ فرج الله قادری در گفتگو با خبرنگار مهر در شهرکرد اظهار داشت: دانش آموزان بسیجی در 17 حوزه و 17 کانون و 956 واحد مقاومت در قالب پویندگان و پیشگامان در سراسر استان سازماندهی شده اند.

وی افزود: بیشترین دانش آموزان استان در مقطع دبیرستان عضو بسیج و کمترین دانش آموزان بسیجی در مقطع دبستان در استان است.

وی با بیان اینکه 40 درصد دانش آموزان بسیجی سامان دهی شده دختران است، بیان داشت: از این تعداد 60 درصد دانش آموزان ساماندهی شده پسران هستند.

قادری بیان داشت: بیشترین دانش آموزان عضو بسیج دانش آموزی از شهرستان شهرکرد و کمترین دانش آموزان عضو بسیج از شهرستان کوهرنگ است.

وی خاطرنشان کرد: 70 درصد دانش آموزان بسیجی سامان دهی شده عضو بسیج فعال و 30 درصد دانش آموزان بسیجی عضو بسیج عادی هستند.

