به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال استقلال به عنوان قهرمان ایران در گروه A مسابقات فوتبال لیگ قهرمانان آسیا با تیم‌های الاهلی عربستان، الغرافه قطر و الجزیره امارات در گفتگو با AFC اظهار داشت: قهرمانی در لیگ قهرمانان هدف اصلی ماست اما باید بپذیریم که در سخت‌ترین گروه قرار گرفته‌ایم.

سرمربی تیم فوتبال استقلال تهران با اشاره به شناخت خود از تیمهای عربی حاضر در گروه A مسابقات لیگ قهرمانان آسیا به پایگاه خبری AFC گفت: من لیگ‌های عربی را از نزدیک دنبال می کنم و می دانم الجزیره امارات تیمی خوب است. ما سال گذشته هم با این تیم همگروه بودیم.

استقلال سال گذشته در ورزشگاه آزادی با الجزیره به تساوی یک بریک رسید و در دیدار خارج از خانه مقابل این تیم با نتیجه تساوی 2 بر2 به کار خود پایان داد.

تیم مرفاوی وضعیت دشواری را در لیگ ایران پشت سر می گذارد. این تیم اخیرا مقابل تیم‌های پیکان قزوین و سپاهان اصفهان شکست خورده است و به همین خاطر این مربی تغییرات در ترکیب تیمش را رد نمی کند.

سرمربی تیم فوتبال استقلال تهران در این خصوص گفت: برای اینکه بتوانیم احیا شویم به تغییرات نیاز داریم و برای قوی شدن بهترین کار ممکن را انجام خواهیم داد.

وی تصریح کرد: درنظر دارم برای لیگ قهرمانان آسیا یک مهاجم خارجی به ترکیب تیم استقلال اضافه کنم و این پیشنهاد را به مدیریت باشگاه ارائه کرده‌ام.