تأمین آب شرب قم تنها نگرانی ستاد بحران آبفای کشور است

به گزارش خبرنگار مهر در قم، علی‌اصغر قانع که با مأموریت ویژه‌ای از سوی وزیر نیرو به منظور بررسی مشکل کم‌آبی و نحوه گذر از این مشکل به قم سفر کرده بود قبل از ظهر دوشنبه در نشست ستاد بحران خشکسالی سال 89 قم که با حضور مدیران آب و آبفای استان در سالن جلسات شرکت آب و فاضلاب قم برگزار شد، گفت: طی دو سال گذشته کشور با پدیده خشکسالی مواجه بوده است به طوری که سال گذشته شاهد کاهش بی‌سابقه بارش باران طی 40 سال اخیر در کشور بودیم.



وی از توجه ویژه وزیر نیرو به رفع مشکل آب شهر قم خبر داد و اظهار داشت: تنها نگرانی ما در سطح کشور برای تامین آب شهر مقدس قم است و به همین سبب رفع مشکل کم‌آبی این شهر از اولویت‌های اصلی شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور به شمار می‌رود.



معاون نظارت بر بهره‌برداری و جانشین ستاد بحران آبفای کشور با اشاره به کاهش شدید حجم‌ذخیره آب سد 15 خرداد،‌ حساسیت‌های ویژه شهر مقدس قم را در سطح کشور مورد توجه قرار داد و تصریح کرد: در همین راستا از تابستان سال گذشته سعی کردیم برنامه‌ریزی‌های لازم را برای تابستان سال 89 در قم به عمل بیاوریم تا شاهد کمترین مشکلات برای مجاوران و زائران کریمه اهل بیت(س) باشیم.



وی تاکید کرد: با وجود اقدامات صورت گرفته برای کاهش تبعات ناشی از خشکسالی نیازمند همکاری و تعامل مسئولان استان به ویژه استاندار محترم استان برای گذر از مشکلات هستیم تا انشاالله طرح آبرسانی بلندمدت قم هر چه زودتر تکمیل و مشکل آب قم نیز رفع شود.



قانع خاطرنشان کرد: با توجه به مشکلات به وجود آمده بر اثر خشکسالی تلاش شد در بخش آب شرب شهرها، کمترین تبعات خشکسالی متوجه مردم درسراسر کشور شود.



معاون نظارت بر بهره برداری و جانشین ستاد بحران آبفای کشور با اشاره به اقدامات صورت گرفته طی دو سال گذشته برای مقابله با خشکسالی در کشور گفت: طی این مدت سعی کردیم با اقدامات فوری - اضطراری با مشکلات ناشی از خشکسالی مقابله کنیم که با این اقدامات در شهرهای که با مشکل آب مواجه بودند از نوبت‌بندی‌ها جلوگیری شد.



وی تاکید کرد: با توجه به تداوم خشکسالی درصدد هستیم شهرهای کشور به ویژه شهرهایی که بیشترین حجم تأمین آب شرب آنها از آب‌های سطحی است، زیر پوشش پروژه‌های زیر بنایی قرار دهیم که تحت تاثیر پدیده‌هایی مثل خشکسالی قرار نگیرند.



قانع با اشاره به استمرار خشکسالی در سال جاری گفت: امسال هم با وجود اینکه پیش بینی می‌شود بارندگی‌ها به حدنرمال برسد اما روان‌آب‌ها 30 تا 40 درصد کاهش نشان می‌دهد.



وی همچنین با بیان اینکه تابستان سختی را برای سال آینده پیش‌بینی می‌کنیم، از مردم خواست با مصرف بهینه و اعمال مدیریت مصرف 10 تا 15 درصد مصرف آب را کاهش دهند.



قانع تاکید کرد: امیدواریم با همکاری و تعامل مناسب مردم و اقدامات مناسبی که توسط شرکت آب و فاضلاب استان قم به منظور مقابله با خشکسالی صورت گرفته است تابستان89 را با کمترین تبعات برای شهروندان قمی سپری کنیم.



در ادامه این نشست مدیران آب استان نیز به ارائه گزارشی از وضع موجود آب قم و همچنین ارائه راهکارهای مقابله با مشکلات ناشی از خشکسالی پرداختند و خواستار توجه ویژه مسئولان استان به این موضوع شدند.