درختان خشک سمنان تندیس می شوند

معاون فرهنگی شهردار سمنان در گفتگو با خبرنگار مهر در سمنان گفت: طرح تبدیل درختان خشک شده به مجسمه برای اولین بار در کشور در سمنان اجرا می شود.

محمد بهرامی با اشاره به اینکه در این طرح با ابتکار شهرداری سمنان درختان کاج و چنار قدیمی این شهر که خشک شده است تندیس می شوند، گفت: از این پس هیچ درختی که در این شهر خشک می شود قطع نمی شود.

وی با تاکید بر اینکه بر اساس دستورالعمل جدید درختان خشک شده در سطح شهر قطع نمی شوند، گفت: کارشناسان با بازدید از درخت خشک شده نسبت به تبدیل درخت به حجمهای تندیسی اقدام می کنند.

به گفته وی، یکی از مشکلات به وجود آمده در شهر کویری سمنان خشک شدن درختان تنومند و کهنسال است که چهره ای نا زیبا ایجاد می کند و با این اقدام تندیسهای طبیعی از درختان در جای جای شهر ایجاد می شود.

وی با بیان اینکه علت این اقدام حفظ آثار باقیمانده درختان قدیمی و خشک شده این شهر است، گفت: این آثار توسط "جمشید مرادیان" هنرمند مجسمه ساز در سمنان اجرا می شود.

به گفته وی، برای ساخت سایر تندیسها نیاز به سازه و ستون است اما این درختان به دلیل داشتن ریشه های قوی نیاز به سازه و ستون ندارند و هزینه کمتری برای ساخت تندیس ها صرف می شود.

معاون فرهنگی شهردار سمنان بیان کرد: درختان قدیمی نشان پیشینه و قدمت سرسبزی هر شهر به شمار می روند و باید حفظ شوند .

ساخت اولین تندیس از این نوع با استفاده از یک درخت چنار 150 ساله به شکل "رخش " اسب رستم در بلوار 17 شهریور سمنان در حال اجراست.