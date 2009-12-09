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۱۸ آذر ۱۳۸۸، ۱۰:۰۰

احتمال افزایش قیمت مرغ در بازار وجود دارد

احتمال افزایش قیمت مرغ در بازار وجود دارد

مشهد - خبرگزاری مهر: رئیس هیئت مدیره اتحادیه مرغداران گوشتی سراسر کشور گفت: از آنجایی که مسئولان تنظیم بازار هیچ نقشی در قیمت مرغ ایفا نمی کنند ممکن است در آینده قیمت مرغ از حد تعادل نیز بالاتر برود.

حمد یوسفی در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد، با اشاره به افزایش 20 درصدی قیمت مرغ افزود: قیمت این کالا هم اکنون به حد تعادل رسیده است.

رئیس هیئت مدیره اتحادیه مرغداران گوشتی سراسر کشور گفت: متاسفانه نوسان قیمت مرغ را واسطه ها تامین می کنند و مسئولان تنظیم بازار هیچ نقشی در آن ندارند.

یوسفی ادامه داد: بدلیل فصل سرما و با برگشت حجاج به کشور تقاضا برای مرغ افزایش یافته و امکان افزایش قیمت وجود دارد.

وی تصریح کرد: هم اکنون قیمت استاندارد مرغ 28 هزار ریال است اما ممکن است قیمت مرغ در آینده از حد تعادل بالاتر برود.

یوسفی همچنین با اشاره به اینکه قیمت مرغ را واسطه ها تامین می کنند، گفت: اگر به ادعای واسطه ها، عرضه و تقاضای بازار قیمت تعادلی را تعیین می کند چه لزومی به ایجاد نهادی به نام تنظیم بازار وجود دارد.

وی با تاکید بر لزوم ورود مسئولان تنظیم بازار در بازار مرغ گفت: دولت باید وظیفه خود را در صنعت مرغ ایفا کند و بازار این صنعت را در حد تعادل چه در تولید و چه در مصرف نگه دارد.

کد مطلب 995838

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