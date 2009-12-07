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۱۶ آذر ۱۳۸۸، ۱۴:۰۵

نظریه عدالت رالز بررسی شد

نظریه عدالت رالز بررسی شد

جان ماندل در کتابی که اخیرا توسط انتشارات دانشگاه کمبریج منتشر شده، به بررسی آرا و اندیشه‌های رالز و نظریه عدالت او پرداخته است.

به گزارش خبرگزاری مهر، ماندل معتقد است که نظریه عدالت جان رالز، فیلسوف آمریکایی، یکی از مهمترین کارها و آثار در فلسفه سیاسی قرن بیستم به شمار می‌رود.

نویسنده معتقد است که نظریه عدالت رالز و مفاهیمی که توسط وی در نظریه عدالت به کار رفته، نوعی ابداع به شمار می‌رود.

نویسنده می‌گوید که استدلال رالز در این نظریه، استدلالی مبهم و پیچیده است. نویسنده در این کتاب ادله رالز در نظریه عدالت او را از نو صورتبندی می‌کند و معتقد است که اکثر تفسیرهایی که از نظریه عدالت او شده نادرست است.

نویسنده در این کتاب به بررسی نظریه عدالت رالز در کتاب لیبرالیسم سیاسی او می‌پردازد.

کد مطلب 995839

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