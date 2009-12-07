نظریه عدالت رالز بررسی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، ماندل معتقد است که نظریه عدالت جان رالز، فیلسوف آمریکایی، یکی از مهمترین کارها و آثار در فلسفه سیاسی قرن بیستم به شمار می‌رود.

نویسنده معتقد است که نظریه عدالت رالز و مفاهیمی که توسط وی در نظریه عدالت به کار رفته، نوعی ابداع به شمار می‌رود.

نویسنده می‌گوید که استدلال رالز در این نظریه، استدلالی مبهم و پیچیده است. نویسنده در این کتاب ادله رالز در نظریه عدالت او را از نو صورتبندی می‌کند و معتقد است که اکثر تفسیرهایی که از نظریه عدالت او شده نادرست است.

نویسنده در این کتاب به بررسی نظریه عدالت رالز در کتاب لیبرالیسم سیاسی او می‌پردازد.