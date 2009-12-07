شهرک صنعتی در مرز ایران و عراق احداث می شود

مصطفی مطور زاده در گفتگو با خبرنگار مهر در خرمشهر اظهار داشت: ستاد جذب سرمایه گذار در بخش صنعت با همکاری مدیریت شهرکهای صنعتی خوزستان و در راستای توسعه صنایع کوچک در شهرستان خرمشهر به زودی تشکیل می شود.

وی با اشاره به تجاری بودن شهرستان خرمشهر و وجود مزیتها و قابلیتهای مرزی، ارتباطات جاده ای، آبی و ریلی گفت: در دیداری که با مدیرعامل شهرکهای صنعتی خوزستان داشتم مقرر شد به منظور گسترش ارتباط با کشور عراق، ستادی با عنوان جذب سرمایه گذار صنعتی در این شهر فعال شود.

رئیس مجمع نمایندگان خوزستان تاکید کرد: با تشکیل این ستاد که با حضور کارشناسان خبر خواهد بود جاذبه ها و فرصتهای سرمایه گذاری به سرمایه گذاران داخلی و خارجی معرفی خواهد شد که این امر می تواند باعث تحولی عظیم در جذب سرمایه گذار صنعتی و توسعه اقتصادی این شهر شود.

مصطفی مطورزاده همچنین با اشاره به مصوبه هیئت دولت در اولین سفر خود به استان خوزستان مبنی بر ساخت شهرک صنعتی در مرز ایران و عراق در شلمچه از پیگیری این مصوبه در سطح استان و کشور خبر داد و اظهار داشت: در پیگیریهای صورت گرفته، مقرر شد با مساعدت استاندار و همکاری وزارتخانه های مرتبط به ویژه امور خارجه و کنسولگری ایران در بصره مدلی از همکاری صنعتی و سرمایه گذاری بین دو کشور ایران و عراق در شلمچه اجرایی شود.

نماینده خرمشهر اجرایی شدن این مصوبه را منوط به پایان مین زدایی زمین مورد نظر برای ساخت این شهرک عنوان کرد و افزود: پس از تحویل زمین و با توجه به ضرورت همکاری سازمان منطقه آزاد اروند، عملیات اجرایی این شهرک صنعتی با هدف گسترش همکاری بین دو کشور همسایه به زودی شروع می شود.