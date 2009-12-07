ادامه تصویربرداری "پرندگان خارزار" در پرندک

اردشیر ایراننژاد تهیهکننده این مجموعه به خبرنگار مهر گفت: تصویربرداری در شهرک دفاع مقدس ادامه دارد و هفته آینده برای گرفتن سکانسهای اردوگاه به پرندک میرویم، هفت قسمت از مجموعه تدوین شده است و تدوین همزمان ادامه دارد.
امین زندگانی، نفیسه روشن، هوشنگ توکلی، ثریا قاسمی، آناهیتا همتی، رحیم نوروزی و حبیب دهقاننسب در این مجموعه 32 قسمتی مقابل دوربین میروند. داستان "پرندگان خارزار" درباره جوانی به نام احسان است که به خرمشهر سفر میکند، سفر او به این شهر با حمله عراق به ایران همزمان میشود. احسان در مسیری پرفراز و نشیب قرار میگیرد.
عوامل این مجموعه عبارتند از نویسنده: محمدرضا گوهری، روحالله صدیقی، مشاور کارگردان: احمد کاوری، تصویربردار: حسین احمدی، صدابردار: بهروز عابدینی، گریم: سعید ملکان، طراح صحنه و لباس: حمید شهیری، مدیرتولید: طاهر امانی، جلوههای ویژه میدانی: جواد شریفیراد، دستیار کارگردان: محمد افراوی، محصول گروه حماسه و دفاع شبکه یک.
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