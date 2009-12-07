تهیه شناسنامه ژنتیکی گونه های شاخص استان خراسان رضوی

فاطمه آرمون در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد افزود: ثبت ژنوم و تهیه شناسنامه ژنتیکی گونه های جانوری و گیاهی شاخص استان خراسان رضوی از جمله سیاست ها و اهداف 5 ساله این سازمان است.

کارشناس منابع طبیعی بانک ژن را یکی از موثرترین راههای حفاظت از گونه های گیاهی و جانوری در معرض خطر و انقراض عنوان کرد و افزود: بر اساس آمارهای موجود انقراض گونه های موجود بین 50 تا 500 برابر بیشتر از 65 میلیون سال قبل است بنابراین استفاده از مطالعات ژنتیکی دلایل کاهش جمعیت ها و انقراض گونه ها را برای ما روشن می سازد.

وی استفاده از تکنیک های مولکولی در سطح قابل قبول را از فعالیتهای بانک ژن استان خراسان رضوی دانست و خاطرنشان کرد: از فعالیتهای این آزمایشگاه در زمینه تخلفات شکار می توان به 11 مودر تعیین هویت بقایای جانوری کشف شده اشاره داشت.

کارشناس منابع طبیعی اداره محیط زیست خراسان رضوی گفت: تشکیل بانک DNA را از منابع ژنتیکی حیوانی و گیاهی، تشخیص بیماریهای ژنتیکی حیوانی و گیاهی، تشخیص بیماریهای ژنتیکی و عفونی، تشخیص گونه های اهلی و وحشی جانوران و در نهایت ایجاد و تکمیل بانک اطلاعات DNA از دیگر فعالیتهای آزمایشگاه بیوتکنولوژی است.