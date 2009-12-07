ابلاغ پیام غدیر بر همه مسلمانان واجب است

به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجت‌الاسلام محمودرضا جمشیدی قبل از ظهر دوشنبه در سخنانی در جمع کارکنان مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه خواهران به مناسبت فرارسیدن عید غدیرخم اظهار داشت: پیامبر اکرم(ص) به واسطه غدیر تکلیف سنگینی را بر دوش همه مسلمانان نهاده است.



وی اضافه کرد: رساندن پیام غدیر تنها یک فضیلت نیست بلکه فریضه‌ای واجب بر گردن تمام مسلمانان است.



قائم‌مقام مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه خواهران افزود: هرکس در حد وسع خود باید در جهت تبلیغ غدیر گام بردارد، گاه با یک سخنرانی می‌توان این وظیفه را به انجام رساند، گاه با یک مراسم جشن و گاه با یک بازدید از سادات.



وی با اشاره به دشواری‌های ابلاغ پیام غدیر برای پیامبر اکرم(ص) تصریح کرد: دشواری این کار در عدم اتباع امت رسول خدا از پیام غدیر بود چنانکه امروز نیز از این پیام غفلت می‌کنند.



حجت‌الاسلام جمشیدی با بیان اینکه پیامبر تمام عمر خود را در استقامت صرف کرده بود، یادآور شد: در موضوع غدیر تنها این پیامبر(ص) نبود که باید استقامت می‌ورزید بلکه امت پیامبر(ص) نیز باید این بار را بر دوش می‌کشیدند.



وی نخستین انحرافها از اسلام اصیل را مربوط به فراموشی پیام غدیر دانست و گفت: از 18 ذی‌الحجه تا 28 صفر تنها 40 روز فاصله بود اما در همین مدت اندک، عده‌ای غدیر را فراموش کردند.



قائم‌مقام مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه خواهران با اشاره به حدیثی از پیامبر اکرم (ص)، اظهار داشت: پیامبر اکرم (ص) این عید را افضل اعیاد دانسته‌اند ما نیز نباید عید دیگری را بر این عید مقدم بداریم.



وی با بیان اینکه در قرآن کریم چهار آیه به صورت صریح به واقعه غدیر اشاره دارند، افزود: غدیر تنها عیدی مربوط به سادات نیست بلکه عیدی برای تمام بشریت است.



حجت‌الاسلام جمشیدی ادامه داد: اگر غدیر نبود بشریت به کمال نمی‌رسید و حجت بر او تمام نمی‌شد.



وی با اشاره به زحمات فراوان پیامبران الهی خاطرنشان کرد: اگر غدیر رخ نمی‌داد زحمات پیامبران بی‌نتیجه بود.