پنج کتاب در حوزه ادبیات مقاومت منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر، "وطن فقط یک سرزمین نیست" نوشته کارین کوسترر و ادیتا دوگالیچ با ترجمه صدیقه وجدانی یکی از این کتابهاست که در 18 فصل درباره زندگی قبل و حین جنگ یک خانواده بوسنیایی که در یوگسلاوی سابق زندگی می‌کرده‌اند تدوین شده است. این کتاب گزارش یک واقعیت از زبان ادیتا دوگالیچ است که کارین کوسترر آن را به رشته تحریر درآورده است.

به گفته نویسنده کتاب اسامی برخی از افراد به ویژه آنهایی که هنوز در بوسنی زندگی می‌کنند عوض شده است. بخش اصلی کتاب را ادیتا روایت می‌کند و فصلهایی هم از زبان پدر، مادر و برادر وی نقل شده است.

"بندر امن" نوشته ماریتا کونلن منکنا با ترجمه محبوبه نجف‌خانی کتاب دیگری است که با موضوع جنگ نوشته شده و نویسنده کتابش را به همه کودکانی که روح لطیفشان را جنگ آزرده است تقدیم کرده است. این کتاب در 30 فصل نوشته شده است و عنوان فصل آخر آن با نام کتاب یکسان است.

ماریتا نویسنده ایرلندی است که پیش از این کتاب "زیر درخت زالزالک" او در سال 1991 جایزه اول انجمن کتابخوانی ایرلند را دریافت کرده است.

رمان "شهر هزار شب" نوشته مجتبی یاری از دیگر تولیدات سوره مهر در حوزه ادبیات کودک و نوجوان با مضوع جنگ و انقلاب است که در 19 فصل نوشته شده است.

"من و رضا و آیدین" نوشته سیدهاشم حسینی نیز رمان دیگری برای نوجوانان است که چاپ نخست آن سال گذشته منتشر شده و اکنون به چاپ دوم رسیده است.

"مثل رود پرخروش" نوشته بهمن پگاه‌راد نیز از دیگر داستانهای جنگی و انقلابی است که به تازگی منتشر شده است.

کتابهای حاضر به استثنای "من و رضا و آیدین" از تولیدات سالهای گذشته سوره مهر است که در این فاصله تجدید چاپ نشده بود و در حال حاضر با ویرایش و گرافیک جدید منتشر شده است.