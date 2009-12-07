مناطق طبیعی غیرقابل واگذاری در گلستان مشخص شدند

سعید محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر در گرگان افزود: پروژه تعیین مناطق طبیعی غیرقابل واگذاری از جمله پروژههای کشوری سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری است که در پنج استان کشور به عنوان پایلوت مدنظر بوده و اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان گلستان موفق به اتمام آن به عنوان اولین استان کشور شده است.
وی اظهار داشت: این پروژه درباره مناطق غیرقابل واگذاری طبیعی استان بوده که بر اساس دستورالعمل سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور از تلفیق نقشه های زمینشناسی، خاک شناسی، حریم مناطق ذخیره گاه ها، شیب، جهت، کاربری و... تنظیم شده است.
وی خاطرنشان کرد: براساس این پروژه بخشهایی از استان مانند مناطقی که شیب بالای 30 درصد دارند، حریم ذخیره گاه ها تا دو کیلومتری، اراضی ملی و مستثنیات، مناطق با تاج پوشش بلای 10 درصد، دشتهای ممنوعه، محدودههای شهری و صنعتی غیرقابل واگذاری است.
کارشناس مسئول اداره کل منابع طبیعی گلستان بیان داشت: انجام این پروژه که بیشتر مورد استفاده افراد حقیقی و حقوقی، استعلامات مربوط به زمینهای ملی، مباحث مربوط به استعدادیابی این عرصهها بوده، حدود هفت ماه با تلاش کارشناسان اداره فنی و مهندسی و اداره استعدادیابی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان و با نظارت معاونت فنی این اداره کل به اتمام رسیده است.
وی عنوان کرد: با توجه به انجام این پروژه توسط بخش دولتی حدود 500 میلیون ریال صرفه جویی حاصل شده است.
گلستان 450 هزار هکتار جنگل و بیش از یک میلیون هکتار مرتع دارد.
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