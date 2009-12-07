دین و ارزشهای اسلامی باید در قالب هنر ارائه شود

به گزارش خبرنگار مهر در سمنان، حسین قدسی ظهر دوشنبه در آیین تجلیل از دست اندرکاران مجموعه تلویزیونی "خانه دوم" موقعیت فعلی کشور را با توجه به هجمه فرهنگی دشمن موقعیتی ویژه دانست و گفت: در این موقعیت مسئولان فرهنگی استان باید تعامل و همکاری بیشتری با هم داشته باشند.

حسین قدسی جوانان و نوجوانان را مخاطبانی فهیم و آگاه دانست و اظهار داشت: امروزه سخنان شعارگونه در جذب مخاطب موثر نبوده و باید دین و ارزش های اسلامی را در قالب هنر به آنان ارائه داد.

وی از دستگاه های فرهنگی خواست کارهای کارشناسی و محتوایی خود را در اختیار صدا و سیما قرار داده تا به صورت کارهای برجسته و جذاب به مردم ارائه دهند.

مدیرکل صدا و سیمای مرکز استان رمز موفقیت خانه دوم را استفاده از پتانسیل کارشناسان آموزش و پرورش دانست و اظهار امیدواری کرد: این تعامل به صورت گسترده تر و مفیدتری ادامه یابد.

رئیس سازمان آموزش و پرورش استان سمنان نیز در این آیین گفت: امروزه ضرورت هماهنگی بین دستگاه های فرهنگی کشور بیشتر احساس می شود و باید دستگاه های فرهنگی با هماهنگی بیشتری عمل کنند.

ابوالقاسم قزوهی تصریح کرد: صدا و سیما بیشترین تاثیر و آموزش و پرورش بیشترین مخاطب را در جامعه دارد.

وی با اشاره به اینکه یکی از راهبردهای آموزش و پرورش استان در سال جاری مشارکت و همکاری با دیگر دستگاه های فرهنگی است، گفت: تعامل این دو دستگاه نیز می تواند در رسیدن به اهداف مشترک فرهنگی یاری رساند.

به گفته وی، مباحث مطرح شده در مجموعه خانه دوم مباحث کارشناسی مهمی است که مورد نیاز نسل جوان و نوجوانان استان است.

مجموعه تلویزیونی خانه دوم در 39 قسمت 25 دقیقه ای به سفارش آموزش و پرورش استان سمنان تهیه و از سیمای مرکز سمنان پخش شده بود.