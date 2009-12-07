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۱۶ آذر ۱۳۸۸، ۱۴:۵۳

دو شهر "چیتاب" و "پاتاوه" در کهگیلویه و بویراحمد صاحب شهرداری شدند

دو شهر "چیتاب" و "پاتاوه" در کهگیلویه و بویراحمد صاحب شهرداری شدند

یاسوج - خبرگزاری مهر: شهرداریهای دو شهر "چیتاب" و "پاتاوه" از توابع شهرستان دنا در استان کهگیلویه و بویراحمد با حضور برخی مسئولان استان، پیش از ظهر دوشنبه افتتاح شدند.

به گزارش خبرنگار مهر در یاسوج، فرماندار دنا در این مراسم گفت: افتتاح شهرداری در این دو شهر تازه تاسیس کمک زیادی به خدمت رسانی به مردم، توسعه شهری و عمران و آبادانی این مناطق می نماید.

غلام علی حبیبی منش بیان کرد: از سوی مردم این دو شهر، دو میلیارد ریال جهت تهیه زمین، احداث مسکن و خرید ماشین آلات به این شهرداریها اهدا شده است.

وی افزود: برای کمک به هر دو شهرداری مبلغ یک میلیارد و 400 میلیون ریال اعتبار به دولت پیشنهاد گردید که با آن موافقت شده است

شهرهای چیتاب با جمعیت دو هزار و 500 نفر و پاتاوه با جمعیت سه هزار و 700 نفر در جنوب شهرستان دنا واقع شده اند.

با افتتاح دو شهرداری چیتاب و پاتاوه، مناطق شهری این استان به 16شهر افزایش یافت.

کد مطلب 995852

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