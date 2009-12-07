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۱۶ آذر ۱۳۸۸، ۱۴:۰۵

دیلمقانی:

زمینه حذف هیئتهای مذهبی مضر فراهم می‌شود

زمینه حذف هیئتهای مذهبی مضر فراهم می‌شود

مدیرکل تشکلهای دینی سازمان تبلیغات اسلامی با اشاره به اینکه تعداد هیئتهای مذهبی مضر کمتر از یک درصد هیئتهای فعال کشور است، تأکید کرد: سازمان تبلیغات اسلامی زمینه حذف این هیئتها را فراهم می‌کند .

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام یعقوب دیلمقانی در نشست مدیران و کارشناسان تشکلهای دینی ادارات تبلیغات اسلامی بوشهر سخن افزود: ما باید به دنبال راههایی باشیم تا بتوانیم نفوذ معنوی خود را هر چه بیشتر در میان هیئات مذهبی، کانونهای مداحان و سایر گروه‌های هدفی که در اختیار داریم گسترش دهیم .

مدیرکل تشکلهای دینی سازمان تبلیغات اسلامی با تقسیم هیئات مذهبی به پنج دسته مضر، بی‌خاصیت، مفید، خیلی مفید و شاخص گفت: سازمان در راستای توسعه فرهنگ دینی نیازمند وجود هیئات مذهبی قدرتمند و فعال است و این امر مستلزم تجهیز و توسعه هیئات مذهبی در زمینه‌های علمی، مذهبی، فرهنگی و فناوری نوین است.

حجت الاسلام دیلمقانی در ادامه اظهار داشت: همه تلاش سازمان در بخش تشکلهای دینی این است که فقط برای هیئات مفید و استاندارد مجوز فعالیت صادر شود و با اعمال سیاستهای تشویقی و ابزارهای قانونی هیئات بی‌خاصیت را مفید سازیم و زمینه حذف هیئات مضر را که تعدادشان به کمتر از یک درصد آمار هیئات مذهبی می‌رسند فراهم کنیم .

کد مطلب 995853

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