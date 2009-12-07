به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام یعقوب دیلمقانی در نشست مدیران و کارشناسان تشکلهای دینی ادارات تبلیغات اسلامی بوشهر سخن افزود: ما باید به دنبال راههایی باشیم تا بتوانیم نفوذ معنوی خود را هر چه بیشتر در میان هیئات مذهبی، کانونهای مداحان و سایر گروه‌های هدفی که در اختیار داریم گسترش دهیم .

مدیرکل تشکلهای دینی سازمان تبلیغات اسلامی با تقسیم هیئات مذهبی به پنج دسته مضر، بی‌خاصیت، مفید، خیلی مفید و شاخص گفت: سازمان در راستای توسعه فرهنگ دینی نیازمند وجود هیئات مذهبی قدرتمند و فعال است و این امر مستلزم تجهیز و توسعه هیئات مذهبی در زمینه‌های علمی، مذهبی، فرهنگی و فناوری نوین است.

حجت الاسلام دیلمقانی در ادامه اظهار داشت: همه تلاش سازمان در بخش تشکلهای دینی این است که فقط برای هیئات مفید و استاندارد مجوز فعالیت صادر شود و با اعمال سیاستهای تشویقی و ابزارهای قانونی هیئات بی‌خاصیت را مفید سازیم و زمینه حذف هیئات مضر را که تعدادشان به کمتر از یک درصد آمار هیئات مذهبی می‌رسند فراهم کنیم .