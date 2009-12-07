به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی مرکز هنرهای نمایشی اعلام کرد در این همایش هفت اثر از تهران و هفت اثر از شهرهای مختلف روی صحنه میرود.
نمایشهای "آواز در مه"، "به روایت خسرو پسر میرزا یحیی معینالبکا"، "داخلی تابلوی شب دهم"، "عروسی قاسم"، "مجلس مصائب خانواده ابوفاضل"، "فطرس" و "زیر درخت سیب"، "خط خون"، "شور شهر شیرین"، "وین شرح بینهایت"، "میخواستم ببوسمت باران گرفت" تعدادی از نمایشهایی هستند که در این همایش روی صحنه میروند.
بخش مسابقه صحنه ششمین همایش سراسری آئینهای عاشورایی از هشت تا 12 دیماه در گرگان برگزار میشود.
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