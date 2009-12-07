به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از پایگاه خبری فوتبال آسیا، تیم فوتبال سپاهان در گروه C مسابقات فوتبال لیگ قهرمانان آسیا با تیمهای العین امارات، الشباب عربستان و پاختاکور ازبکستان همگروه شده است.
هادی عقیلی در گفتگو با پایگاه خبری فوتبال آسیا در خصوص رقابت تیمش با تیمهای عربی حاضر در گروه C لیگ قهرمانان گفت: این یک گروه باز است و احتمال برد و باخت همه تیمها در آن وجود دارد.
وی در ادامه افزود: در این گروه سپاهان فقط با پاختاکور ازبکستان بازی نکرده است. ما پیش از این مقابل العین و الشباب بازی کرده و نتایج خوبی هم به دست آوردهایم.
مدافع ملی پوش تیم فوتبال سپاهان در خصوص دیدار با الشباب عربستان نیز گفت: من به خاطر نمی آوردم که تیم سپاهان مقابل هیچ کدام از تیمهای عربستانی نتیجه ضعیفی کسب کرده باشد.
وی درخاتمه تصریح کرد: تیم ملی ایران رکورد خوبی مقابل عربستان ندارد اما ما، سپاهان هستیم و با تیم ملی ایران تفاوت داریم. من به عنوان یک مدافع تا به امروز دوبار مقابل تیمهای این کشور گلزنی کردهام.
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