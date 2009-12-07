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۱۶ آذر ۱۳۸۸، ۱۶:۳۳

ثبت 480 درخواست تشکیل تعاونی در خراسان شمالی

بجنورد - خبرگزاری مهر: مدیرکل تعاون خراسان شمالی از ثبت 480 درخواست تشکیل شرکتهای تعاونی در سامانه رایانه ای این اداره کل خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر در بجنورد، علیرضا بصیری ظهر دوشنبه درنشست خبری افزود: از ابتدای راه اندازی این سامانه در آبان ماه 87 تاکنون، این تعداد درخواست برای تشکیل شرکتهای تعاونی وارد  سامانه رایانه ای ادارات تعاون شده است.

وی اظهار داشت: از این تعداد درخواست تاکنون با بیش از 400 مورد موافقت و به اداره ثبت شرکت ها معرفی شده اند و سایر درخواستها نیز در حال بررسی است که پس از تکمیل پرونده و رفع نواقص به اداره شرکتها معرفی خواهند شد.

بصیری اضافه کرد: تا کنون مراحل نام نویسی و درخواست تاسیس شرکتهای تعاونی از طریق سامانه تشکیل شرکتهای تعاونی وزارت تعاون، در شاخه هایی همچون کشاورزی، صنعت و معدن و خدمات به ثبت رسیده است.

وی از عملکرد اداره کل تعاون استان در این بخش اظهار رضایت کرد و افزود: بر اساس بررسیهای انجام شده در وزارت تعاون، خراسان شمالی بعد از استان های فارس، خراسان رضوی و یزد بیشترین تقاضا را برای تاسیس شرکت های تعاونی داشته است.

مدیرکل تعاون خراسان شمالی همچنین گفت: این استان در بررسی درخواستها و تحقق آن ها نیز پس از استانهای ایلام و کرمانشاه رتبه سوم کشور را به خود اختصاص داده است.
 
 
 

کد مطلب 995858

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