ثبت 480 درخواست تشکیل تعاونی در خراسان شمالی

به گزارش خبرنگار مهر در بجنورد، علیرضا بصیری ظهر دوشنبه درنشست خبری افزود: از ابتدای راه اندازی این سامانه در آبان ماه 87 تاکنون، این تعداد درخواست برای تشکیل شرکتهای تعاونی وارد سامانه رایانه ای ادارات تعاون شده است.

وی اظهار داشت: از این تعداد درخواست تاکنون با بیش از 400 مورد موافقت و به اداره ثبت شرکت ها معرفی شده اند و سایر درخواستها نیز در حال بررسی است که پس از تکمیل پرونده و رفع نواقص به اداره شرکتها معرفی خواهند شد.

بصیری اضافه کرد: تا کنون مراحل نام نویسی و درخواست تاسیس شرکتهای تعاونی از طریق سامانه تشکیل شرکتهای تعاونی وزارت تعاون، در شاخه هایی همچون کشاورزی، صنعت و معدن و خدمات به ثبت رسیده است.

وی از عملکرد اداره کل تعاون استان در این بخش اظهار رضایت کرد و افزود: بر اساس بررسیهای انجام شده در وزارت تعاون، خراسان شمالی بعد از استان های فارس، خراسان رضوی و یزد بیشترین تقاضا را برای تاسیس شرکت های تعاونی داشته است.

مدیرکل تعاون خراسان شمالی همچنین گفت: این استان در بررسی درخواستها و تحقق آن ها نیز پس از استانهای ایلام و کرمانشاه رتبه سوم کشور را به خود اختصاص داده است.





