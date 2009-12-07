هزار کارگاه اشتغالزایی در ایلام راه اندازی می شود

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، علیرضا ابراهیمی بعد از ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: تأسیس این کارگاه ها از مصوبات ارزشمند هیئت دولت بوده است که با توجه به سیاستهای اشتغالزایی دولت و به منظور فراهم سازی زمینه های اشتغالزایی برای جوانان جویای کار و در ادامه ایجاد کارگاه های زودبازده خواهد بود.

وی بیان داشت: این کارگاه ها به صورت انفرادی و جمعی خواهد بود و اعتبار ایجاد این کارگاه ها از محل اعتبارات کمیته امداد، بانکها، صندوق مهر رضا و سایر منابع خواهد بود .

وی ادامه داد: در صورت تامین زمین راه اندازی این کارگاه ها تحول مهمی در زمینه اشتغال در استان خصوصا خانواده های تحت حمایت ایجاد خواهد شد.

ابراهیمی عنوان کرد: این کارگاه ها در شهرستانها، روستاها و مناطق دورافتاده استان نیز که دارای افرادی بیکار باشند احداث می شوند.

وی یادآور شد: ایجاد اشتغال را از راهبردهای اصلی این نهاد برای خودکفایی و استقلال مالی مددجویان دانست و راه اندازی این کارگاه ها در آینده نزدیک نقش مهمی در توسعه اشتغال استان خواهد داشت.