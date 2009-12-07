28.9 درصد مصوبات دور دوم سفر اجرایی شده است

کمالی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان اظهار داشت: در دور دوم سفر هیئت دولت به استان کرمان 235 مصوبه به تصویب رسده است که از این تعداد درصد تجمیعی اجرائی شدن مصوبات استان 28.9 درصد است.

وی افزود: از مجموع مصوبات دور دوم 9 مصوبه معادل 3.8 درصد مصوبات اقدام شده است و 59 مصوبه نیز در دست انجام است که 25.1 درصد مصوبات را شامل می شود.

وی گفت: پروژه های در دست انجام به دلایلی همچون زمانبندی طولانی اجرای پروژه، کمبود اعتبار و پیش بینی تکمیل آن در سنوات آتی است.

کمالی عنوان کرد: 167 مصوبه نیز در دست پیگیری است که آن دسته از مصوباتی می باشند که پیگیری لازم برای اجرائی شدن مصوبات صورت گرفته است اما به دلایل مختلف همچون کمبود اعتبار و فرایند اخذ مجوز هنور وارد فاز اجرایی نشده اند که 71.1 مصوبه از مجموع 235 مصوبه دور دوم سفر هیئت دولت به کرمان است.

وی همچنین افزود: هیچ مصوبه اقدام نشده ای در دور دوم سفر در استان کرمان وجود ندارد.

