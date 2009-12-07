32هسته امداد و نجات روستایی در خراسان رضوی ایجاد شد

به گزارش خبرنگار مهر در سرخس، علی محمد اسماعیل زاده ظهر دوشنبه در جمع دهیاران شهرستان سرخس افزود: این روستاها با همکاری هلال احمر، بخشداری مرکزی، دهیاران و جوانان علاقمند روستایی تشکیل شده است.

دبیر ستاد حوادث غیر مترقبه سرخس گفت: با تشکیل هسته های امدادی در روستاها عملا تیم های امدادی روستایی شکل گرفته و در روستاهای مذکور کار آموزش امداد و نجات به ساکنان آن توسط هلال احمر آغاز می شود.

اسماعیل زاده افزود: این روستاها با جمعیت 35 هزار نفر زیر پوشش آموزش های عمومی 32 ساعت امداد و نجات کمک های اولیه به بهره گیری از مربیان مجرب قرار می گیرد.

دبیر ستاد حوادث غیر مترقبه سرخس گفت: در حال حاضر شمار اندکی از ساکنان مناطق روستایی سرخس آموزش های امداد و نجات وکمک های اولیه را می دانند.

وی اظهار داشت: سیل، آتش سوزی و طوفان از جمله حوادثی است که به نوعی در روستاهای سرخس به وقوع می پیوندند و ضروری است روستاییان برای مقابله با آن از آمادگی لازم برخوردار باشند.

اسماعیل زاده از تجهیز هسته های امداد و نجات در روستاها به وسایل امدادی اولیه خبر داد و افزود: با هدف امداد رسانی سریع به حادثه دیدگان هلال احمر پیشنهاد داده تا در مراکز دهستانهای سرخس کانکس امداد و نجات مستقر شود.

وی تصریح کرد: این کانکس ها مجهز به سیستم اطلاع رسانی، ادوات و تجهیزات نوین امدادی و نیروهای واکنش سریع هستند.