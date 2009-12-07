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۱۶ آذر ۱۳۸۸، ۱۶:۳۶

توسط شرکت ملی حفاری/

حفاری 423 متر چاه های عمیق آب در مناطق مختلف کشور

حفاری 423 متر چاه های عمیق آب در مناطق مختلف کشور

اهواز - خبرگزاری مهر: مدیر عملیات حفاری آب شرکت ملی حفاری ایران از حفر 423 متر چاه های عمیق آب در آبان ماه خبر داد.

سید مهدی شمس زاده به خبرنگار مهر در اهواز گفت: در آبان ماه سال جاری عملیات حفاری سه حلقه چاه آب با استفاده از دکلهای حفاری سیار این واحد در استانهای خوزستان و فارس انجام شد که در مجموع 423 متر عمق دارند.

شمس زاده افزود: بیشترین متراژ حفاری در این دوره 205 متر بوده است که با به کارگیری دستگاه حفاری سیار بدر 4 تحقق یافت.

وی افزود: حفاری چاه های عمیق آب شرب از خدمات جنبی شرکت ملی حفاری ایران است که در همکاری با دستگاه های اجرایی استانها از جمله شرکتهای آب و فاضلاب (آبفا) و آب و فاضلاب روستایی (آبفار)، سازمانهای جهاد کشاورزی در استانها و نیز شهرداریهای مناطق مختلف صورت می گیرد.

شرکت ملی حفاری ایران از شرکت های بالادستی تابع شرکت ملی نفت ایران است که حفاری چاه های نفتی و گازی و ارائه خدمات فنی و ویژه به بخش چاه های تعمیری در حوزه نفت و گاز را به عهده دارد. 

کد مطلب 995866

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