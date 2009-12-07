حفاری 423 متر چاه های عمیق آب در مناطق مختلف کشور

سید مهدی شمس زاده به خبرنگار مهر در اهواز گفت: در آبان ماه سال جاری عملیات حفاری سه حلقه چاه آب با استفاده از دکلهای حفاری سیار این واحد در استانهای خوزستان و فارس انجام شد که در مجموع 423 متر عمق دارند.

شمس زاده افزود: بیشترین متراژ حفاری در این دوره 205 متر بوده است که با به کارگیری دستگاه حفاری سیار بدر 4 تحقق یافت.

وی افزود: حفاری چاه های عمیق آب شرب از خدمات جنبی شرکت ملی حفاری ایران است که در همکاری با دستگاه های اجرایی استانها از جمله شرکتهای آب و فاضلاب (آبفا) و آب و فاضلاب روستایی (آبفار)، سازمانهای جهاد کشاورزی در استانها و نیز شهرداریهای مناطق مختلف صورت می گیرد.

شرکت ملی حفاری ایران از شرکت های بالادستی تابع شرکت ملی نفت ایران است که حفاری چاه های نفتی و گازی و ارائه خدمات فنی و ویژه به بخش چاه های تعمیری در حوزه نفت و گاز را به عهده دارد.

