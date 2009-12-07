نهضت ترجمه در رشته های علوم انسانی همچنان ادامه دارد

حجت الاسلام پژمان فر، مسئول آموزش و پژوهش حوزه علمیه خراسان در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد، با بیان این مطلب اظهار داشت: در حال حاضر علوم انسانی که در دانشگاه های ما وجود دارد وارداتی غرب است که ما در دانشگاه ها با نهضت ترجمه ای که به راه انداخته ایم فقط این علوم را ترجمه می کنیم.

مسئول آموزش و پژوهش حوزه علمیه خراسان، با بیان اینکه در کتاب های علوم انسانی که توسط دانشگاه های ما ترجمه شده اند و از تکه مستندات دینی در آن استفاده کرده اند اظهار داشت: خیلی از کتب علوم انسانی که از غرب وارد دانشگاه ها می شود مستندات دینی ندارد و گاهی نیز متضاد با دین و اسلام هستند.

وی با اشاره به این مطلب که دانشگاه های ما در زمینه علوم انسانی نهضت ترجمه راه انداخته اند، تصریح کرد: آنچه که در علوم انسانی در کشور ما اتفاق افتاده، جز اینکه جلد کتاب و صفحه اول را عوض کرده اند و چند مستند آیات قرآن آورده اند چیز دیگری تغییر نکرده است در صورتی که باید متون این کتاب ها دینی باشد.

حجت الاسلام پژمان فر در خصوص بازنگری در رشته های علوم انسانی نیز گفت: بازنگری در رشته های علوم انسانی به معنای این است که باید مقداری نگاه محتوایی در رشته های علوم انسانی داشته باشیم.

وی در ادامه تصریح کرد: در دنیا بر اساس نیاز انسان قوانینی چون علوم انسانی، علوم سیاسی و غیره وجود دارد و اگر ما قبول داریم که دین ما دین اسلام است، باید مبنای تئوری های ما نیز اسلامی باشد.