زنان سرپرست خانوار لرستان نیازمند توجه بیشتر هستند

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، علی چراغیان ظهر دوشنبه در جلسه کارگروه خانواده و بانوان در محل استانداری لرستان اظهار داشت: دستگاههای مختلف باید برنامه های خود را در جهت سرویس دهی بهتر به این قشر از جامعه به کار گیرند.

وی با تاکید بر اهتمام و جدیت دستگاه های متولی در زمینه مسائل و برنامه های مربوط به بانوان و زنان سرپرست خانواده، خاطرنشان کرد: دستگاه های مربوطه باید رسالت خود را نسبت به این قشر از جامعه به نحو شایسته ای اجرا کنند.

معاون سیاسی امنیتی استانداری لرستان در بخش دیگری از سخنان خود با تاکید بر ضرورت توجه به برنامه های کاربردی در حوزه زنان، یادآور شد: فعالیت صورت گرفته در کارگروه بانوان و خانواده باید هم به صورت کیفی و هم به صورت کمی در سطح جامعه ملموس باشد.

چراغیان با اشاره به اینکه بازخوردهای فعالیت ها باید مد نظر قرار گیرد، خاطرنشان کرد: میزان تاثیرگذاری برنامه ها در ارائه گزارش عملکردها باید بیشتر مورد توجه قرار گیرد.

وی با بیان اینکه کارگروه بانوان و خانواده باید پنج برنامه اصلی را در حوزه حجاب و عفاف مورد توجه قرار دهد، خاطرنشان کرد: برگزاری نمایشگاه حجاب و عفاف به همراه کارگاه آموزشی با محوریت دفتر امور بانوان یکی از این برنامه هاست.

معاون سیاسی امنیتی استانداری لرستان با اشاره به اینکه دیگر برنامه ای که باید در نظر گرفته شود اجرای آموزشهای مهارت های دینی ویژه فرهنگ حجاب و عفاف با محوریت آموزش و پرورش استان است، خاطرنشان کرد: برگزاری مسابقه کتابخوانی در حوزه فرهنگ حجاب و عفاف با محوریت ارشاد اسلامی استان نیز در دستور کار قرار گیرد.

چراغیان یادآور شد: برگزاری همایش استانی علمی حجاب و عفاف و برگزاری گفتمان حجاب و عفاف با محوریت دستگاه های مربوطه در دستور کار این کارگروه باید قرار گیرد.