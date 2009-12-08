روند افزایشی نرخ بیکاری تداوم می یابد

حمید حاجی عبدالوهاب در گفتگو با مهر از افزایش مجدد نرخ بیکاری فصل پاییز سخن گفت و افزود: اگر روند فعلی ایجاد اشتغال و وضعیت تولید ادامه یابد ممکن است در فصل پاییز نیز باز هم افزایش نرخ بیکاری را شاهد باشیم.

افزایش نرخ بیکاری با شیب ملایم

معاون سرمایه انسانی و توسعه اشتغال وزارت کار و امور اجتماعی اظهار داشت: البته در کنار افزایش نرخ بیکاری، شتاب افزایش آن هم اکنون در مقایسه با سایر کشورها کمتر است.

حاجی عبدالوهاب ادامه داد: در خصوص پیش بینی افزایش نرخ بیکاری فصل پاییز با توجه به اینکه در فصول گذشته با افزایش مواجه شده است، باید گفت این نرخ نه تنها در ایران بلکه در سایر کشورهای دنیا نیز دچارافزایش شده است.

وی نرخ بیکاری در اتحادیه اروپا را در حال حاضر تا 9 درصد اعلام کرد و بیان داشت: در صورتی که نرخ بیکاری اتحادیه اروپا قبلا تا 4 درصد بوده است. کشور اسپانیا نیز هم اکنون دارای نرخ بیکاری دورقمی شده ولی به صورت کلی افزایش نرخ بیکاری یک بحث جهانی است.

نرخ بیکاری متاثر از بحران مالی

معاون وزیر کار و امور اجتماعی افزود: ما معتقدیم که افزایش نرخ بیکاری ایران در مقایسه با بحران مالی کشورهای مختلف دنیا از شتاب کمتری برخوردار است ولی نمی توان گفت که نرخ بیکاری از مشکلات مالی به وجود آمده در کشورهای مختلف تاثیری نگرفته است.

به گفته حاجی عبدالوهاب، مقایسه نرخ بیکاری کشورهای اروپایی، آمریکایی و عربی در فاصله قبل و بعد از بحران مالی تفاوت زیادی کرده است و در حال حاضر طی فاصله دو سال گذشته وضعیت در این کشورها نیز مناسب نیست ولی در مورد ایران می توان گفت تا سال گذشته روند نرخ بیکاری کاهشی بوده که در بهار و تابستان سالجاری افزایشی شده است.

تدابیر دولت برای کاهش نرخ بیکاری

معاون سرمایه انسانی و توسعه اشتغال وزارت کار و امور اجتماعی تصریح کرد: البته اخیرا دولت اقدامات موثری را برای کنترل نرخ بیکاری داشته است. تشکیل کارگروه حمایت از تولید خیلی از واحدهای بحرانی و مشکل دار را مورد حمایت قرار داد و در بخش تسهیلات نیز کمک می کنند تا تامین مالی مناسب انجام شود.

وی اقدام اخیر دولت در حمایت از تولید را باعث کمرنگ شدن رکود جهانی بر اقتصاد داخلی دانست و گفت: اگر این کار صورت نمی گرفت ممکن بود بسیاری از واحدهای تولیدی کشور دچار مسئله بیکاری و خروج نیروی کار از بازار شوند که با سیاستهای اخیر، این مشکلات در حال تعدیل است.

حاجی عبدالوهاب در پایان تاکید کرد: دولت مصمم است که در ماههای آینده نیز از بنگاه‌های کوچک و طرحهای اشتغالزایی حمایت کند.

بررسی آمارهای مرکز آمار ایران نشان می دهد که نرخ مشارکت اقتصادی و نرخ بیکاری در تابستان 87 به ترتیب 38 و 10.2 درصد، در بهار امسال به ترتیب 40.5 و 11.1 درصد و در تابستان 88 به ترتیب 39.7 و 11.3 درصد بوده است.