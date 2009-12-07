دانشجو مظهر استکبار ستیزی است

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، علی چراغیان ظهر دوشنبه در حاشیه جلسه کارگروه خانواده در محل استانداری لرستان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در تاریخ کشور ایران همواره دانشجو دارای جایگاه ارزشنمد و مهمی بوده است.

وی با بیان اینکه دانشجو مظهر استکبار ستیزی در کشور است، خاطر نشان کرد: بعد از گذشت 5دهه از واقعه آذر ماه هنوز این روحیه استکبار ستیزی در میان دانشجویان کشور استمرار دارد و ان شاء الله استمرار خواهد یافت.

معاون سیاسی امنیتی استانداری لرستان با تاکید بر اینکه روحیه استکبار ستیزی توسط دانشجویان باید در تمام دنیا گسترش پیدا کند، بیان داشت: دشمن امروز به دنبال انحراف روحیه استکبار ستیزی این قشر است.

چراغیان با تاکید بر اینکه دشمن در زمینه انحراف روحیه استکبار ستیزی دانشجویان به نتیجه ای نخواهد رسید، عنوان کرد: دانشجویان کشور با آگاهی و بصیرت در برابر ظلم و ستم خواهند ایستاد و راه خود را ادامه خواهند داد.

وی همچنین با اشاره به نقش دانشجویان در جنگ نرم به بیانات رهبر معظم انقلاب در این زمینه اشاره کرد و بر فعالیت گسترده این قشر در سنگر مبارزه با جنگ نرم و فعالیتهای علمی در دهه چهارم انقلاب تاکید کرد.