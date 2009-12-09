عبدالله علیخانی یکی از مالکان این سینما به خبرنگار مهر گفت: نقشه سینمای جدید را به شهرداری ارائه داده‌ایم پس از موافقت شهرداری عملیات تخریب و احداث سالن جدید را شروع می‌کنیم، قرار است چهار سالن در این مجموعه ساخته شود که بزرگترین آن 400 نفر و کوچکترین آن 150 نفر گنجایش داشته باشد.

وی ادامه داد: در طراحی جدید امکانات رفاهی و تسهیلات تصویری و صوتی در نظر گرفته شده تا مخاطبان شرایط مناسبی برای فیلم دیدن در این سالن داشته باشند، سینما عصر جدید در منطقه‌ای مناسب و دانشجویی قرار دارد و سال‌ها است که یکی از سینماهای پرمخاطب و تاثیرگذار شهر تهران است و قطعا پس از بازسازی مخاطب بیشتری خواهد داشت.

مسئول پخش پویافیلم گفت: بازسازی و تجهیز این سینما پنج ماه طول می‌کشد که امیدواریم با برنامه‌ریزی‌هایی که انجام داده‌ایم به بهترین و سریع‌ترین شکل اتفاق بیفتد و سالن جدید به مجموعه سالن‌های مدرن و مجهز تهران اضافه شود. آمار فروش فیلم‌ها در پردیس‌های سینمایی و سالن‌های مجهز نشان می‌دهد که مخاطب سینمای ایران به این که در کجا و در چه شرایطی فیلم ببیند اهمیت می‌دهد و باید به فکر تجهیز سالن‌ها باشیم.